Девяностолетние дедушки говорят о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест

Когда мы были молодые...

Когда мне доводится бывать на каком-нибудь тое в ауле, я всегда присаживаюсь послушать, о чем говорят аксакалы. У девяностолетних стариков, как правило, много в запасе житейских историй, отменное и чувство юмора, и чувство меры. Слушать их интересно.

В прошлый раз я была на свадь­бе. И говорили наши девяностолетние дедушки о кражах. Но не совсем обычных. О традиции красть невест, в наши времена изжившей себя (почти). А вот когда нынешние дедушки были парнями…

– И все-таки хорошая была у казахов традиция красть невест, – начал свой рассказ Турсынбек-ата, – вот я украл свою Тураш, и это целая история. А ведь давно это было, но помню все так, будто произошло событие вчера. В общем, был я тогда молодым человеком. Родители мои в то время уже состарились, в семье я – самый младший из сыновей. Позвали они меня и сказали, что пора жениться, а то помрут они, так и не увидев мою жену и детей.

На примете у меня, представьте себе, была девушка из соседнего аула, Галия. Видел я ее два-три раза, когда она приезжала в наш аул к своим родственникам. Такая красивая, приветливая. Сказал своим родителям, что хочу жениться именно на дочери Онгарбая. Они расспросили у своих знакомых, приличные ли люди будущие сваты, стоит ли с ними породниться или нет. Отзывы были хорошие. Стали мы готовиться к тою, но заранее решили не говорить девушке и ее родителям ничего. А просто украсть невесту, чтоб не мог­ла Галия отказать мне, незнакомцу, или пойти на попятную. Ведь у казахов как? Главное – до двора доставить, а потом старшие снохи уговорят девушку не бунтовать. Назначили день. Выпросили в аулсовете одну-единственную машину на весь аул. Вечером поехали в соседний аул, там у меня жила старшая сестра. Попросили ее золовку позвать Галию под предлогом посмотреть новое платье. А у Галии родители были строгими, не пустили ее, сказали, что посмотрит утром. Что делать? Дома все ждут невестку. Все родственники знают, что ночью в дом привезут сноху, корова зарезана и разделана, баурсаков женщины напекли.

Возвращаемся мы, как побитые собаки, домой, а по дороге идет девушка. Остановили машину, посмотрели на нее, вроде бы чуть младше меня. Взяли и посадили в машину. Всю дорогу она плакала. Мои друзья сказали ей, что я – ее будущий муж, да и расхваливали меня, будто я ангел. Немного успокоившись, она начала разглядывать меня. Ну, думаю, дело сделано, хоть позора удалось избежать. Жена не конь, ей в зубы не заглядывать.

Ребята спросили, как ее зовут. Оказывается, у нас с ней имена на одну и ту же букву начинаются. Тураш согласилась выйти за меня замуж, лишь понимая, что раз кража состоялась, все равно вся округа о ней уже утром будет знать. И чем будут тыкать пальцем в несостоявшуюся невесту, пусть лучше обсуждают молодую жену. Приехали мы домой, две мои женгей взяли ее под руки, повели в комнату, где висел шымылдырық. Так и осталась Тураш у нас. И я до сих пор благодарен Богу, что женился на ней и что не вышла из дому в тот день Галия. Оказалась моя Тураш хорошим, добрым, терпеливым человеком. Слава богу, у нас семеро детей, двенадцать внуков, скоро будут правнуки.

– А я вляпался в такую историю с этой женитьбой, – начал свой рассказ Дайрабай-ата. – Тоже собрался в молодости жениться, но, как вы знаете, мои родители не из богатых были, чтобы свататься и большой калым платить. Решил украсть девушку, но я предупредил ту, что мне нравилась, чтобы она потихоньку вышла.

Приезжаю к ней вечером, а сам к тому времени напился вдребезги от счастья. Захожу потихоньку во двор и падаю прямо на собаку. На шум и лай собаки вышли ее родители. Я и рассказал им, что под их окнами делаю. Какая уж тут кража? Был такой скандал, что еле ноги унес. А дома-то ждут меня с невестой...

Едем с друзьями обратно рассказать родным, что ничего не вышло, а на остановке колхозной стоит девушка. Поздним вечером. Посмотрели на нее, вроде ничего. Затолкали в машину, привезли домой. А она все время в машине пыталась что-то сказать. Но кто ее слушать будет? Вытаскиваем из машины уже во дворе за руки, а девушка как закричит на нас:

– Вы с ума сошли, я ведь замужем, а никто из вас не слушает моих объяснений. Муж убьет меня и вас!

Мои родители в ужасе. В ту же минуту отправили ее домой, попросили извинения. А на следующий день я все-таки украл свою девушку Сулушаш. И как она после такого конфуза, который все соседи неделю обсуждали, за меня пошла?