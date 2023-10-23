Девять лет пустых обещаний

«Привозите с собой только тапочки…»

Запуск участка железной дороги Жезказган – Карсакпай – Байконур – Коктал – Кос­коль – Бейнеу рядом с поселком Кабанбай Батыра Жезказганского админист­ративного округа состоялся в августе 2014 года. «Грандиозный проект века», «великая стройка» – таких эпитетов был удос­тоен замысел Правительства по созданию железнодорожного маршрута по экспорту товаров в направлении Персидского залива.

При этом большому проекту требовались высококвалифицированные кадры, которых в Жезказгане не хватало. Поэтому сюда на работу и постоянное мес­то жительства пригласили ряд специалистов из разных городов и районов Карагандинской области. Специально для них АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ) построило 40 коттеджей, каждый из которых рассчитан на двух хозяев.

Когда девять лет назад руководство участка Жезказган – Бейнеу уговаривало железнодорожников переехать вместе с семьями, то обещало, что им будут созданы все условия для комфортного проживания – «привозите с собой только тапочки». Из сорока коттеджей было заселено только десять. Таким образом, сегодня в домах проживают 20 семей, среди них – многодетные и семьи, где лишь один кормилец.

Согласно условиям приглашения на работу иногородние сотрудники, согласившиеся переехать в Жезказган, получали право выкупить служебное жилье в собственность. Однако чтобы это право реализовать, каждый из них обязан был продать свою недвижимость в родных местах.

Годы спустя железнодорожники оказались в подвешенном состоянии. Коттеджи, в которых они проживают, им выкупить не разрешают, хотя ежегодно этот вопрос ставится перед руководством.

Жилье мое… или нет?

Жены железнодорожников, обратившиеся в «КП», просили не упоминать их фамилий, так как опасаются, что у их супругов будут проблемы на работе. Все девять лет они ходатайствуют перед руководством об исполнении обещанного, однако все обращения – устные и письменные – уходят в пустоту. Ответа нет даже на официальные запросы, а люди хотят знать, как им быть дальше.

Коттеджный поселок стоит особняком, у него нет адреса, а значит, люди живут без пропис­ки – каждый решает эту проб­лему самостоятельно, зачастую за деньги. На руках есть только договор аренды с работодателем, оплату за нее сотрудники вносят ежемесячно.

– Мы терпели несколько лет, потом начали возмущаться, требовать нормальных условий проживания, – рассказали женщины. – Тогда региональное руководство пообещало, что заключит с нами договоры отчуждения. Все это дело тянулось до 2022-го. В прошлом году мы собрали все бумаги и отправили в управление полный пакет документов. Согласно правилам отчуждения, мы имеем право выкупить свои дома за 30% от их стоимости, а она напрямую зависит от стажа сотрудника. Документы – в Астане, однако разрешения нам не дают!

Когда их супругов приглашали на работу в Жезказган, проводили серьезный отбор, смотрели, кто справится, кто – нет. Стоит отметить, что на участке Жезказган – Бейнеу и сегодня по-прежнему ощущается серьезный кадровый дефицит. Если ранее этот вопрос закрывали с помощью командированных специалистов из Караганды, то сегодня в область Улытау приезжать никто не хочет. Одна из причин – низкая зарплата железнодорожников. Именно поэтому конкурентоспособные специалисты уходят туда, где платят больше.

Тех, кто приехал сюда девять лет ­назад, удерживают лишь обе­щанные квадратные метры. Люди всерь­ез начали рассмат­ривать вариант увольнения без всякого выкупа жилья. К большому сожалению, никто из них, понадеявшись на обещания, так и не приобрел себе квартиру или дом в Жезказгане, пока существовала возможность и цены на жилье не были такими высокими... А куда теперь деваться?

Три месяца назад железнодорожники обновили все документы, вновь предоставили справки об отсутствии собственности по месту дислокации. Между тем накануне зимы без надлежащего коммунального надзора коттеджный поселок понемногу начинает разрушаться.

Поселок-призрак

Как уже упоминалось выше, дома существуют, в них живут люди, однако поселка как бы нет. Балансодержатель – ҚТЖ – за все эти годы так и не заключил технические договоры с коммунальными службами на обслуживание территории.

Согласно договору аренды с работодателем работники обязаны сами устранять коммунальные неполадки в границах внутри ограждения. На деле же им приходится чинить тот же водопровод и за оградой.

Поломки случаются часто. Как оказалось, водопроводная магистраль выполнена не по ГОСТу: труба холодной воды должна быть диаметром 100 мм, а проложена 50 мм. Напор воды маленький, из-за неправильной укладки труб под тяжестью земли они ломаются, особенно на месте стыка. Провалы земли и потеки видны невооруженным взглядом.

Помимо водоснабжения, есть проблемы с канализацией. Эта система так и не была подключена к городской общей магист­рали, отвод идет на улицу, за коттеджи. Болото из нечистот разрастается в сторону Жезказгана. В зимнее время, когда отвод замерзает, все его содержимое идет верхом...

Акиматы области и города тоже не хотят брать на себя ответственность за поселок без адреса. Автобусный маршрут, конечно, есть, однако общественный транспорт ходит в неудобное время с интервалом примерно в час. До города далеко, поэтому записать детей в спортивную секцию или к репетитору проблематично.

Сегодня поселок Кабанбай Батыра ускоренными темпами газифицируется. Но оказалось, что заключить договор жители коттеджей не имеют права, так как ни у кого нет правоустанавливающих документов на недвижимость.

Кстати, на те самые 30 коттеджей, что остались незаселенными, заглядывались многие. Жить в уютном с виду месте хотели и коллеги-железнодорожники, и соседи из поселка Кабанбай Батыра. Но, к большому сожалению, без хозяев новые дома начали разрушаться.

Железнодорожники и их семьи хотят знать точно, смогут они выкупить свои квартиры или нет. «Мы их заработали», – говорят люди. Если руководство пойдет навстречу, сами сможем решить коммунальные проблемы.

Чтобы разобраться в ситуации, «КП» обратилась с запросом в АО «НК «ҚТЖ». Ответ, полученный от железнодорожной компании, вызывает еще больше вопросов.

Как оказалось, десять домов, в которых проживают железнодорожники, находятся на балансе АО «НК «ҚТЖ» – «Карагандинское отделение магистральной сети» (далее – «НЖС-4 Караганда»), сотрудниками которой они являются. Что касается 30 незаселенных коттеджей, то они уже переданы на баланс акимата Жезказгана.

Так как же будет решаться жилищный вопрос двадцати сотрудников AO «HK «ҚТЖ»? В ответе компании за подписью руководителя аппарата Серика Кеулимжаева сообщается, что порядок и условия отчуждения корпоративных (служебных) квартир в собственность арендаторам регламентирован Правилами предоставления и отчуждения АО «НК «ҚТЖ» корпоративного жилья.

«…22 мая 2023 года в адрес Департамента управления человеческими ресурсами Компании направлены материалы по 20 корпоративным квартирам (10 двухквартирных домов), находящихся на балансе «НЖС-4 Караганда», для вынесения воп­роса на жилищную комиссию.

В течение 2022–2023 годов вопрос отчуждения корпоративного жилья, находящегося на балансе АО «НК «ҚТЖ», неоднократно обсуждался на заседаниях жилищной комиссии АО «НК «ҚТЖ», так как требовал детальной проработки и анализа с учетом всех возможных рисков.

Корпоративный жилой фонд АО «НК «ҚТЖ» является мотивирующим фактором для привлечения и закрепления работников ключевых железнодорожных спе­циальностей.

Вопрос отчуждения корпоративного жилого фонда связан с различными операционными рисками долгосрочного характера, такими как отток кадров после приватизации квартир, дефицит кадров в связи с отсутствием корпоративного жилья на отдаленных станциях и т. д.».

Другими словами, АО «НК «ҚТЖ» затягивает вопрос отчуждения имущества с последующим выкупом, так как есть опасения, что люди разбегутся и существующий дефицит кадров еще более осложнится.

Следующая часть ответа также была раскритикована семьями железнодорожников. Здесь указано, что «…сложность в принятии решения связана с тем, что во всем жилом фонде, помимо железнодорожников, проживают также сторонние жильцы, сотрудники государст­венных органов, пенсионеры».

На самом деле, помимо железнодорожников, в домах проживают только члены их семей. Что касается единственного пенсио­нера, так и он всю свою жизнь проработал на железной дороге и на заслуженный отдых вышел, будучи сотрудником компании.

Еще одна причина затянувшегося вопроса, по мнению АО «НК «ҚТЖ», заключается в том, что «жилой фонд и инженерные сети нуждаются в капитальном и текущем ремонте, разделении инженерных сетей для последующей передачи. Ситуа­цию осложняют самовольные хозяйст­венные постройки».

В целом, отмечают в АО «НК «ҚТЖ», «в связи с большим количеством вытекающих вопросов и рисков, решение по отчуждению жилого фонда является сложным процессом, который требует детального изучения и анализа. После дополнительного выяснения всех обстоятельств предусматривается повторное заседание жилищной комиссии с принятием решений по вопросу отчуждения корпоративного жилья, имеющего балансовую стоимость. Процесс отчуждения корпоративных квартир в собст­венность арендаторов будет проводиться на добровольной основе и принудительное выселение жильцов производиться не планируется».

Когда состоится повторное заседание, в компании не сообщили. А значит жилищно-коммунальные проблемы железнодорожников вновь остались без ответа.