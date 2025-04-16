Девять медалей завоевали казахстанки на турнире по боксу в Баку

Бокс
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Золото завоевали Элина Базарова и Виктория Байдукова

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по боксу завершила выступление на турнире "Шёлковый путь" в Баку (Азербайджан) с девятью наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Золотые медали завоевали Элина Базарова (до 54 килограммов) и Виктория Байдукова (до 57 килограммов).

Второе место заняла Анжа Садуакасова (до 52 килограммов).

Третье место заняли Гульназ Бурибаева (до 48 кг), Элянур Турганова (до 50 кг), Томирис Мырзакул (до 52 кг), Сымбат Алиаскар (до 54 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Дина Исламбекова (свыше 81 кг).

 

#турнир #бокс #победа #медали

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