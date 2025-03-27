Девять золотых медалей завоевали казахстанские гимнастки на турнире в Греции

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире Aphrodite Cup в Греции, завоевав девять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В соревнованиях среди взрослых Эрика Жайлауова стала первой в многоборье, в упражнениях с лентой, а также показала второй результат в упражнениях с мячом. Милане Парфиловой не было равных в упражнениях с обручем. Айым Мейржанова стала второй (упражнения с лентой) и третьей (многоборье).

В групповых упражнениях у Казахстана два золота и серебро.

Также в Греции проявили себя юниорки. Акмарал Ерекешева завоевала три золотые медали (многоборье, упражнения с мячом и лентой). Кроме того, в её активе два серебра (упражнения с обручем и булавами).

Рысбек Айганым финишировала первой в многоборье.