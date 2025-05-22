Девятиклассница из Шымкента установила рекорд по сборке автомата

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Девушка учится в полицейском классе «Жас сақшы»

Фото: polisia.kz

Ученица 9 класса Гульсезим Есей заняла первое место на соревнованиях по разборке и сборке автомата в ДП Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Она установила рекорд: разобрала АК-74 за 8 секунд, собрала — за 9.

Отмечается, что Гульсезим превзошла даже своего наставника — сотрудника управления спецподготовки Едилхана Акимбекова.

В рамках проекта «Жас сақшы» школьников обучают строевой и тактической подготовке. Сегодня Гульсезим — пример для сверстников, а завтра, возможно, сама станет наставником, добавили в пресс-службе.

#соревнование #победа #школьница #автомат

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