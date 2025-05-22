Фото: polisia.kz

Ученица 9 класса Гульсезим Есей заняла первое место на соревнованиях по разборке и сборке автомата в ДП Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Она установила рекорд: разобрала АК-74 за 8 секунд, собрала — за 9.

Отмечается, что Гульсезим превзошла даже своего наставника — сотрудника управления спецподготовки Едилхана Акимбекова.

В рамках проекта «Жас сақшы» школьников обучают строевой и тактической подготовке. Сегодня Гульсезим — пример для сверстников, а завтра, возможно, сама станет наставником, добавили в пресс-службе.