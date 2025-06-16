В рамках реализации национальной инициативы «Закон и Порядок» департамент экономических расследований по Акмолинской области продолжает работу по выявлению и пресечению правонарушений в финансово-экономической сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, за первые пять месяцев текущего года выявлено 16 правонарушений. Среди наиболее значимых эпизодов — пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и ювелирных изделий. Участники двух групп осуждены, в отношении третьей продолжается досудебное расследование по возбужденным уголовным делам.

В июне ликвидирован подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака Domestos. Изъято более 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, этикетки и химические концентраты.

Также продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами. В 2024 году пресечена деятельность подразделений четырех организаций BuyersUnion, S-Group, Lemon и Асар Баспана, действовавших по признакам финансовой пирамиды. В прошлом году ликвидированы финансовые схемы Charoit и Лайм Академия, их организаторы осуждены, к ответственности привлечены и лица, занимавшиеся рекламой.

Пресекается и незаконный оборот криптовалюты. Зафиксировано два случая незаконных операций с объемом более 800 млн тенге. Еще одно дело на сумму 186 млн направлено в суд.

Департамент ведет работу по блокировке интернет-ресурсов, распространяющих противоправный контент: реклама онлайн-казино, финансовых пирамид, нелегальных криптообменных сервисов. В этом году заблокировано восемь чатов и аккаунтов в соцсетях, а также более одной тысячи противоправных интернет-ссылок.