Нелегальные майнеры в Рудном потребляли электроэнергию, соизмеримую с объемом 3 поселков

Группа лиц в городе Рудный вела добычу криптовалюты Bitcoin без лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Скрин с видео АФМ

Нелегальные майнеры потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.

«Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн тенге. С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест», - говорится в сообщении.

Всего в этом году в сфере незаконного оборота цифровых активов состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге. Системная работа Агентства по финансовому мониторингу в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена.

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории МФЦА.