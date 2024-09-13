Нелегальные майнеры в Рудном потребляли электроэнергию, соизмеримую с объемом 3 поселков

Экономика
66
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Группа лиц в городе Рудный вела добычу криптовалюты Bitcoin без лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Скрин с видео АФМ

Нелегальные майнеры потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.

«Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн тенге.

С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест», - говорится в сообщении.

Всего в этом году в сфере незаконного оборота цифровых активов состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге. Системная работа Агентства по финансовому мониторингу в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена.

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах в Республике Казахстан» на территории  Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории МФЦА.

#арест #Рудный #майнеры

Популярное

Все
В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли первое место
Полет на стремительных крыльях к победе
Сегодня, почти через 800 лет после смерти Шынгыз-хана, многих интересует, где родился этот человек, к какому этносу относится
И спящий носорог, и розовый фламинго. Алматинский зоопарк продолжает улучшать условия содержания диких животных
Он первым показал русскому читателю душу казахского народа
Искусство плетения камчи выходит на новый уровень
Кузнечные инструменты должны работать. Мастер Бекзат Жакыпов всегда готов поделиться с молодежью секретами ремесла
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
Заключенные Карлага выводили новые сорта сельхозкультур и породы скота
Большую часть репертуара дуэта «Сестры Разенковы» составляют песни на казахском языке
В районе Алтай открыли новые кабинеты для изучения государственного языка
Село Запорожье Жаксынского района у акмолинцев на слуху
Флагман развития общества
К дню рождения матери вся большая семья Садуакасовых приезжает в Каркаралинск
Решить все вопросы с ОСМС
Новое прочтение «Лебединого озера»
Как рождается мирный атом
Успеть до полуночи
Путешествие по Алматы
Строить вместе гармоничное, справедливое, стабильное общество
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Слово ученого должно быть убедительным
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Финансовые нарушения на 78,5 млн тенге выявил аудит в облас…
Как рождается мирный атом
При правительстве будет создан проектный офис по развитию г…
Условия для ведения бизнеса улучшатся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]