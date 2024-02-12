Работу почти 5 тысяч терминалов Lotomatic приостановили в Казахстане

Ситуация с лотоклубами и лотоматиками вызывает наибольшую обеспокоенность у казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: lotomatic.kz и пресс-служба Минтуризма

По информации ведомства, рекомендации о переформатировании и сокращении количества лотоклубов и терминалов Lotomatic Минтуризма оператору лотереи направлялись дважды – в мае и ноябре.

В рекомендациях подчеркнута необходимость поэтапного уменьшения количества действующих лотоклубов и терминалов вплоть до нуля, введение моратория на открытие новых лотоклубов и установления новых терминалов Lotomatic, запрета на размещение лотоклубов в одном здании или на расстоянии менее 100 метров от отделений банков, микрокредитных организаций, ломбардов, запрета на реализацию алкогольной продукции и табачных изделий в лотоклубах, запрета на наглухо закрытые лотоклубы с зашторенными/тонированными окнами и проявление других признаков игорных заведений.

— В целом рекомендации были приняты оператором лотереи с письменным обязательством выполнить их по установленному графику. Принимая во внимание ситуацию с лотоклубами и учитывая связанность с этим поток негативных комментариев в соцсетях, адресованных регулятору и оператору, а также необходимость зачистки рынка от нелегальных игровых автоматов, 20 января этого года министерство направило дополнительно в адрес оператора лотереи рекомендации о целесообразности досрочного исполнения рекомендаций прошлого года и прекращения работы всех терминалов Lotomatic по стране, — сказал вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев.

По его словам, в соответствии с рекомендациями с 30 января оператор лотереи приостановил работу порядка 5000 тысяч лотоматиков, из которых 750 размещались в 82 отдельно стоящих лотерейных магазинах.