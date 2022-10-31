Диалог о культуре

О культурном коде нации, поддержке педагогического сообщества, семейных ценностях шла речь на встрече кандидата в президенты Казахстана Каракат Абден с преподавателями и студентами старших курсов павлодарского музыкального колледжа.

– Молодежь – это будущее нашей страны, а учителя являются самыми значимыми деятелями нашего общества. Помощь молодым людям сегодня – это прямая инвестиция в наш завтрашний день. Поэтому предвыборную встречу в Павлодаре мы решили провести здесь, – подчеркнула Каракат Абден.

Общественница напомнила об этапах своей биографии, пояснила, почему решила участвовать в предстоящих выборах. Отвечая на вопросы павлодарцев, она рассказала, как появилась идея книги «Ты – казашка. Гордись!», как воспитывала в национальных традициях саму Каракат ее мама, учитель с 30-летним стажем.

Немало внимания на встрече уделялось теме воспитания молодежи. По словам кандидата в президенты, именно творческая интеллигенция и педагогическая общественность были и остаются мощной опорной силой для формирования думающей, здоровой нации.

По словам Каракат Абден, принцип «золотой середины», характерный для казахского традиционного общества, необходимо помнить и нашим современникам.

Конечно, не была обойдена стороной и актуальная в обществе проблема бытового насилия. Прежде законы степи защищали женщину, но теперь встречаются мнения, будто семейные конф­ликты связаны с национальными традициями. Однако это в корне неверно.

Каракат Абден в диалоге с павлодарцами порассуждала о том, из чего складывается современный образ многодетной матери и как вернуть былое трепетное отношение к женщине, родившей и вырастившей несколько детей.

Помимо прочего, была затронута тема внешней политики, состоялся откровенный разговор о непростой ситуации в некоторых соседних странах.

Каракат Абден также встретилась с представителями своего предвыборного штаба в павлодарском регионе, в котором заняты свыше 200 волонтеров. А накануне она побывала в Экибастузе, где побеседовала с коллективом роддома. Здесь в том числе шла речь о социальных проблемах и путях их решения.