Свежий выпуск

Диалог о культуре

Екатерина Бескорсая, Павлодар

О культурном коде нации, поддержке педагогического сообщества, семейных ценностях шла речь на встрече кандидата в президенты Казахстана Каракат Абден с преподавателями и студентами старших курсов павлодарского музыкального колледжа.

– Молодежь – это будущее нашей страны, а учителя являются самыми значимыми деятелями нашего общества. Помощь молодым людям сегодня – это прямая инвестиция в наш завтрашний день. Поэтому предвыборную встречу в Павлодаре мы решили провести здесь, – подчеркнула Каракат Абден.

Общественница напомнила об этапах своей биографии, пояснила, почему решила участвовать в предстоящих выборах. Отвечая на вопросы павлодарцев, она рассказала, как появилась идея книги «Ты – казашка. Гордись!», как воспитывала в национальных традициях саму Каракат ее мама, учитель с 30-летним стажем.

Немало внимания на встрече уделялось теме воспитания молодежи. По словам кандидата в президенты, именно творческая интеллигенция и педагогическая общественность были и остаются мощной опорной силой для формирования думающей, здоровой нации.

По словам Каракат Абден, принцип «золотой середины», характерный для казахского традиционного общества, необходимо помнить и нашим современникам.

Конечно, не была обойдена стороной и актуальная в обществе проблема бытового насилия. Прежде законы степи защищали женщину, но теперь встречаются мнения, будто семейные конф­ликты связаны с национальными традициями. Однако это в корне неверно.

Каракат Абден в диалоге с павлодарцами порассуждала о том, из чего складывается современный образ многодетной матери и как вернуть былое трепетное отношение к женщине, родившей и вырастившей несколько детей.

Помимо прочего, была затронута тема внешней политики, состоялся откровенный разговор о непростой ситуации в некоторых соседних странах.

Каракат Абден также встретилась с представителями своего предвыборного штаба в павлодарском регионе, в котором заняты свыше 200 волонтеров. А накануне она побывала в Экибастузе, где побеседовала с коллективом роддома. Здесь в том числе шла речь о социальных проблемах и путях их решения.

Популярное

Все
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
В Шымкенте предотвратили массовую драку среди футбольных болельщиков
Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября
В Алматы задержали мужчину с оружием
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
Иманбек Зейкенов женился
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Пеликана приютили вахтовики на месторождении в Мангистау
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

Читайте также

Свежий выпуск
Парламентарии Узбекистана дали оценку реформам в Казахстане
Свежий выпуск
Гражданское движение "BAQYLA" открыло уже 27 штабов в Казах…
Свежий выпуск
Кубок страны по таеквон-до GTF пройдет в Астане среди юниор…
Свежий выпуск
Грузоперевозки по «сквозной» технологии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]