Диета Терминатора: Шварценеггер рассказал, как сбросить вес

Арнольд Шварценеггер советует одно блюдо всем, кто хочет сбросить вес, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru .

Фото: mavink.com

Арнольд Шварценеггер рассказал о секретном блюде, которое помогает ему оставаться в форме.

На ужин Терминатор ест низкокалорийный вегетарианский суп.

Бывший семикратный "Мистер Олимпия" ранее говорил, что придерживается в основном веганской диеты, и его последний прием пищи — это всегда большая тарелка овощного супа.

Он поделился основным рецептом "очень вкусного, но легкого" ужина, который включает в себя оливковое масло, лимонный сок, тмин, соль и перец, нут, бульон, простой обезжиренный йогурт и свежие травы.

Рецепт также требует чеснока, лука, цукини и шпината. Шварценеггер сказал, что он также добавляет каплю тыквенного масла.