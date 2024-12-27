Димаш исполнил казахскую песню на китайском языке на новогоднем концерте в Поднебесной

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Венера Баталова
корреспондент

Димаш Кудайберген принял участие в новогоднем празднике, который состоялся 26 декабря в Чэнду, столице провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews

Фото: dimashnews.com

На концерте, который собрал много известных имен, Димаш исполнил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара — The Crown. Эта песня является китайской версией произведения «Кім екен» казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, которая вышла в 2017 году в качестве саундтрека к мобильной игре.

Также Димаш вместе с известной китайской певицей Вэй Вэй спел композицию «Join Hands».

Главная музыкальная тема премии «Golden Panda» – песня «Join Hands» была написана известным автором песен Чжу Хай и композитором, музыкальным судьей премии «Оскар» Нейтаном Вангом. Впервые она прозвучала 20 сентября 2023 года в финале Церемонии вручения премии «Golden Panda», которая проходила в Чэнду.

 

#Китай #концерт #Димаш

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