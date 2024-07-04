Димаш Кудайберген побеседовал с генсеком ООН

Всемирно известный казахстанский певец рассказал в соцсетях о встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Астану на саммит ШОС, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген сообщил, что вместе с иностранным гостем они обсудили жизненно важный вопрос миграции и поделился своей решительной позицией в поддержку этого дела.

«Господин Антониу Гутерриш подчеркнул, что моя музыка, охватывающая миллионы людей по всему миру, может защищать права человека и повышать столь необходимую осведомленность. Я благодарен за возможность использовать свой талант, чтобы что-то изменить», - написал артист на своей странице в Instagram