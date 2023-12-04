Димаш Кудайберген удостоился престижной премии

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Фонд, основанный в 1979 году как институт поддержки и продвижения научно-технологического и творческого потенциала страны, ознакомления общественности с достижениями мировой культуры, в 26-й раз вручал премии выдающимся зарубежным личностям.



Ранее награды были удостоены всемирно известные политики, деятели науки, журналистики, экономики, культуры и спорта, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Ж. Алферов, лауреат Нобелевской премии по литературе П. Хандке, первый президент Казахстана Н. Назарбаев, кинорежиссер Э. Кустурица, теннисист Н. Джокович, актер С. Сигал, бывший генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Д. Касеинов.



В этом году в число незаурядных личностей, номинированных на получение премии, вошел талантливый музыкант из Казахстана Димаш Кудайберген.

Совет директоров фонда отметил его исключительные вокальные данные, невероятную способность совмещения различных форм исполнения в классическом и современном стилях, уникальные возможности исполнения любой ноты.

«Наш совет директоров единодушен в том, что такой важный артист заслуживает стать продолжением золотой серии первопроходцев, мечтателей и творцов, что укрепит отношения между нашими дружественными странами», — прокомментировала основатель Фонда братьев Карич, почетный консул Республики Казахстан в Сербии Миланка Карич.

Центральное культурное событие Сербии проходило в Национальном театре Белграда. На сцене казахстанский певец представил совершенно разные композиции: казахскую народную песню «Самалтау» и произведение Игоря Крутого Mademoiselle Hyde, показав разные грани творчества.



Димаш поблагодарил основателей и совет директоров Фонда братьев Карич за вручение премии и отметил важную роль международных проектов для поддержания творческой дружбы между Казахстаном и Сербией.