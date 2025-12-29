Димаш стал победителем чешского хит-парада ÓČKO CHART 2025 года

Музыка,Lifestyle
127
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам голосования песня Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году Димаш принял участие в торжественной церемонии вручения премии ÓČKO CHART в Чехии, где одержал победу за 2023 и 2024 годы с композициями Together и When I’ve Got You, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

С этого времени его музыка регулярно представлена на чешском музыкальном телеканале Óčko, а сам артист остаётся одним из наиболее заметных участников хит-парада.

В 2025 году Димаш был представлен в ÓČKO CHART сразу с двумя работами — лирической композицией Love Is Not Over Yet и казахской песней Tau Ishinde.

По итогам голосования именно Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей и принесла Димашу победу в ÓČKO CHART 2025 года. Организаторы выразили надежду, что в будущем артист сможет лично получить награду в студии TV Óčko в Праге.

Димаш обладает одной из самых активных и сплочённых фан-аудиторий в мире. Во время каждого участия артиста в хит-параде поклонники из разных стран объединяются, поддерживая инициативы чешских Dears. Благодаря этой поддержке был зафиксирован уникальный результат: Димаш стал единственным исполнителем в истории ÓČKO CHART, который с уверенным отрывом выигрывал все недели голосования подряд и остаётся непобеждённым участником хит-парада.

Маркетинговый директор TV Óčko Михал Кржижек, комментируя сотрудничество с артистом, отметил его профессионализм и личные качества. 

«У меня есть ощущение, что чем больше звезда, тем больше скромность. На ÓČKO это подтверждалось уже бесчисленное количество раз»,  написал он в сообщении для чешских Dears.

Напомним, в 2025 году народный артист Казахстана расширил свое сотрудничество с МОМ, проведя ряд значимых мероприятий.

 

 

 

#победа #Чехия #Димаш #хит-парад #ÓČKO CHART

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Антигололёд без соли: новые решения в РК
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Беспилотное такси будет ездить по столичным улицам
Зампреда АРРФР освободили от должности
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
В Минобороны подвели спортивные итоги
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Вторая жизнь пластика
Лист ожидания – шанс на спасение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Умерла Брижит Бардо
Артисты «Қазақконцерта» выступили в Стамбуле
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после прода…
Электронная музыка вошла в список культурного наследия Фран…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]