Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году Димаш принял участие в торжественной церемонии вручения премии ÓČKO CHART в Чехии, где одержал победу за 2023 и 2024 годы с композициями Together и When I’ve Got You, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

С этого времени его музыка регулярно представлена на чешском музыкальном телеканале Óčko, а сам артист остаётся одним из наиболее заметных участников хит-парада.

В 2025 году Димаш был представлен в ÓČKO CHART сразу с двумя работами — лирической композицией Love Is Not Over Yet и казахской песней Tau Ishinde.

По итогам голосования именно Love Is Not Over Yet получила наибольшее количество голосов слушателей и принесла Димашу победу в ÓČKO CHART 2025 года. Организаторы выразили надежду, что в будущем артист сможет лично получить награду в студии TV Óčko в Праге.

Димаш обладает одной из самых активных и сплочённых фан-аудиторий в мире. Во время каждого участия артиста в хит-параде поклонники из разных стран объединяются, поддерживая инициативы чешских Dears. Благодаря этой поддержке был зафиксирован уникальный результат: Димаш стал единственным исполнителем в истории ÓČKO CHART, который с уверенным отрывом выигрывал все недели голосования подряд и остаётся непобеждённым участником хит-парада.

Маркетинговый директор TV Óčko Михал Кржижек, комментируя сотрудничество с артистом, отметил его профессионализм и личные качества.

«У меня есть ощущение, что чем больше звезда, тем больше скромность. На ÓČKO это подтверждалось уже бесчисленное количество раз», – написал он в сообщении для чешских Dears.

Напомним, в 2025 году народный артист Казахстана расширил свое сотрудничество с МОМ, проведя ряд значимых мероприятий.