В 2025 году народный артист Казахстана расширил свое сотрудничество с МОМ, проведя ряд значимых мероприятий.

В Женеве во время ежегодной сессии Совета Международная организация по миграции (МОМ) Организации Объединенных Наций назначила казахстанского артиста и гуманитарного деятеля Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли. Это назначение отражает многолетнюю приверженность Димаша делу поддержки людей, попавших в кризисные ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

В 2024 году Димаш был назначен региональным послом доброй воли МОМ. Используя свою глобальную платформу, он поддерживал работу МОМ, повышая осведомленность о проблемах мигрантов, содействуя их интеграции и участвуя в сборе средств.

На встрече с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем во время его визита в Казахстан в 2024 году Димаш представил свое видение продвижения гуманитарной деятельности через искусство.

В 2025 году Димаш расширил свое сотрудничество с МОМ, проведя ряд значимых мероприятий. Артист принял участие в кампании МОМ по случаю Рамадана, поделившись посланиями сострадания с миллионами подписчиков по всему миру, продолжил привлекать внимание к проблеме торговли людьми и необходимости защищать людей, подверженных риску. Также, Димаш встретился с Генеральным директором МОМ, чтобы подтвердить свою приверженность делу поддержки людей, пострадавших от гуманитарных кризисов.

Во время своего мирового турне Stranger, которое охватило аудиторию в Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне, Берлине,  Димаш продвигал идеи инклюзивности и устойчивости, призывая зрителей концертов поддержать гуманитарную работу МОМ. Благодаря этим выступлениям он охватил более 100 000 человек по всему миру, помогая расширить узнаваемость МОМ и вовлечь общественность. Прежде всего, его усилия помогли привлечь внимание к людям, которые в этом больше всего нуждаются, напомнив зрителям, что за каждым кризисом стоят люди, стремящиеся восстановить свою жизнь.

Во время заседания Совета 8 декабря 2025 года Димаш исполнил одну из своих знаковых песен «S.O.S d’un terrien en detresse»  для аудитории, состоящей из делегаций государств-членов и сотрудников МОМ. Признавая его гуманитарную деятельность, МОМ выразила благодарность Димашу за его пропаганду и поддержку миссии Организации во время его мирового турне Stranger, в ходе которого он последовательно транслировал послания солидарности с перемещенными и уязвимыми сообществами.

«Димаш использует свой голос не только для того, чтобы трогать сердца слушателей, но и для того, чтобы помочь людям, пострадавшим от кризиса, быть услышанными и увиденными, чтобы особенности их культуры были замечены. Его музыка преодолевает границы, а его деятельность привлекает внимание к реальной жизни людей, которых часто не замечают. Делясь их историями с состраданием и целеустремленностью, он воплощает дух стойкости и инклюзивности, который лежит в основе работы МОМ. Мы с гордостью приветствуем его в качестве глобального посла доброй воли МОМ и с нетерпением ждем того, что он привнесет в эту роль», – сказала генеральный директор МОМ Эми Поуп.

В обращении к высокому собранию глобальный посол доброй воли МОМ Димаш Кудайберген сказал:

«Большое спасибо, генеральный директор Эми Поуп, за Ваши добрые слова, и спасибо всем присутствующим сегодня за теплый прием. Для меня большая честь быть здесь с вами сегодня, и я искренне благодарен за приглашение. Также хочу выразить свою искреннюю благодарность за доверие, которое вы оказали мне с тех пор, как я стал региональным послом доброй воли МОМ в 2024 году. Работа с МОМ стала одной из самых значимых частей моей жизни и карьеры. В ходе каждой кампании, каждой инициативы и каждого разговора я видел, какое влияние эта организация оказывает на людей, сталкивающихся с неопределенностью, перемещением и трудностями. Получение звания глобального посла доброй воли – невероятная честь. Я принимаю его с большой скромностью и сильным чувством ответственности. В качестве глобального посла доброй воли я буду продолжать защищать интересы мигрантов и повышать осведомленность о безопасной миграции. Я буду продолжать продвигать идеи инклюзивности и устойчивости и намерен поддерживать ваши усилия по сбору средств и реагированию на чрезвычайные ситуации», – заключил он.

Напомним, издательство «Алматы кітап баспасы» при участии продюсерского центра DimashAli представило новое уникальное издание – книга-альбом «Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка», посвящённая творческому пути казахстанского артиста, чьё искусство на протяжении многих лет объединяет аудиторию по всему миру.

