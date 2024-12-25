Экс-глава Дирекции развития спорта подозревается в хищении 584 млн тенге

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении бывшего директора РГКП «Дирекция развития спорта» комитета по делам спорта и физкультуры Минтуризма и его заместителя, сообщает Kazpravda.kz

Они совместно с предпринимателями подозреваются в хищении 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, а также путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.

Кроме того, директор РГКП, будучи директором частной компании, в 2021 году совершил хищение бюджетных средств в размере 161,9 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области.