Директора и бухгалтера ясли-сада осудили за растрату 63 миллионов тенге в Павлодаре

Мошенничество
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Дана Аменова
Корреспондент

Суд приговорил женщин к семи и пяти годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД 

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, 62-летняя жительница Павлодара, работая в должности директора ясли-сада, сговорившись с бухгалтером, совершила хищение вверенного ей имущества, путем растраты в особо крупном размере.

Директор и бухгалтер в течение семи лет, установив несколько штатных единиц, незаконно начисляли доплату сверх установленных единиц, также производили обязательные пенсионные отчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Таким образом, женщины нанесли материальный ущерб государству на общую сумму около 63 миллионов тенге. Суд признал их виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Осужденная, ранее занимавшая должность директора, находится в карантийном отделении учреждения №23 области Абай.

В содеянном раскаивается, часть долга перед государством она уже оплатила, желает трудоустроиться, чтобы с заработной платы помогать своим близким и оплатить иски.

«В отношении бухгалтера суд учел, что у осужденной есть дочка пяти лет и отсрочил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», – заключила заместитель начальника учреждения Анар Сабиева.

#суд #полиция #Павлодар #бухгалтер #директор #растрата #ясли-сад

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