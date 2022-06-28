Директору ТОО "Жайық Жарығы" вынесли приговор в Атырау

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Атырауской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Жайық Жарығы", сообщает Kazpravda.kz.

"В 2019 году руководитель ТОО победил в тендере по госзакупу для проведения освещения города Кульсары Атырауской области на сумму более 150 млн тенге. Однако он, нарушив требования законодательства, установил несоответствующий по типу и по качеству товар и присвоил вверенное ему имущество в крупном размере. Своими действиями причинил ущерб государству в сумме более 4 млн тенге", - рассказали в пресс-службе.

Приговором суда директор товарищества признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии с требованиями статьи 63 УК приговор считается условным, добавили в агентстве.