В столичном акимате предупредили, что кандидаты на должность должны соответствовать определённым требованиям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ТОО City Transportation Systems объявило о начале предварительного набора по обучению диспетчеров LRT, сообщает Kazpravda.kz

Составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными.

Ключевые обязанности диспетчеров LRT:

– Осуществлять оперативное управление и диспетчеризацию;

– Принимать своевременно решения по корректировке режимов эксплуатации и движения подвижных составов LRT;

– Обеспечивать безопасные, своевременные перевозки в соответствии с расписанием и процедурами чрезвычайного реагирования.

Работодатели предлагают:

– Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РК;

– Обучение/повышение квалификации за счет работодателя, по итогам которого выдается сертификат международного образца по диспетчеризации легкорельсовым транспортом (LRT).

Срок обучения – до 6 месяцев. Обучение проводится за счет работодателя в Астане и КНР. Персонал будет состоять из граждан Казахстана.

Требования к кандидатам:

– Высшее образование в сфере транспорта, железнодорожного транспорта;

– Не менее двух лет опыта работы в сфере управления транспортом, из них не менее 6 месяцев - на должности диспетчера/оператора.

Дополнительные требования:

Развитые коммуникативные навыки, организованность, ответственность; владение flash мониторинговым программным обеспечением; готовность к командировкам.

Режим рабочего времени (на период обучения) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. После окончания обучения – сменный график работы.

Резюме принимаются через официальный сайт CTS:

По вопросам вакансии звонить по телефону +7 (7172) 577 177 (вн. 102).