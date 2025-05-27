В столичном акимате предупредили, что кандидаты на должность должны соответствовать определённым требованиям
ТОО City Transportation Systems объявило о начале предварительного набора по обучению диспетчеров LRT, сообщает Kazpravda.kz
Составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными.
Ключевые обязанности диспетчеров LRT:
– Осуществлять оперативное управление и диспетчеризацию;
– Принимать своевременно решения по корректировке режимов эксплуатации и движения подвижных составов LRT;
– Обеспечивать безопасные, своевременные перевозки в соответствии с расписанием и процедурами чрезвычайного реагирования.
Работодатели предлагают:
– Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РК;
– Обучение/повышение квалификации за счет работодателя, по итогам которого выдается сертификат международного образца по диспетчеризации легкорельсовым транспортом (LRT).
Срок обучения – до 6 месяцев. Обучение проводится за счет работодателя в Астане и КНР. Персонал будет состоять из граждан Казахстана.
Требования к кандидатам:
– Высшее образование в сфере транспорта, железнодорожного транспорта;
– Не менее двух лет опыта работы в сфере управления транспортом, из них не менее 6 месяцев - на должности диспетчера/оператора.
Дополнительные требования:
Развитые коммуникативные навыки, организованность, ответственность; владение flash мониторинговым программным обеспечением; готовность к командировкам.
Режим рабочего времени (на период обучения) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. После окончания обучения – сменный график работы.
Резюме принимаются через официальный сайт CTS:
По вопросам вакансии звонить по телефону +7 (7172) 577 177 (вн. 102).