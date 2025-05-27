Диспетчеров LRT начали набирать в Астане

Транспорт,Столица
44
Дана Аменова
корреспондент

В столичном акимате предупредили, что кандидаты на должность должны соответствовать определённым требованиям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ТОО City Transportation Systems объявило о начале предварительного набора по обучению диспетчеров LRT, сообщает Kazpravda.kz

Составы LRT полностью автоматизированы и являются беспилотными.  

Ключевые обязанности диспетчеров LRT:

– Осуществлять оперативное управление и диспетчеризацию;

– Принимать своевременно решения по корректировке режимов эксплуатации и движения подвижных составов LRT;

– Обеспечивать безопасные, своевременные перевозки в соответствии с расписанием и процедурами чрезвычайного реагирования.

Работодатели предлагают:

– Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РК;

– Обучение/повышение квалификации за счет работодателя, по итогам которого выдается сертификат международного образца по диспетчеризации легкорельсовым транспортом (LRT).

Срок обучения – до 6 месяцев. Обучение проводится за счет работодателя в Астане и КНР. Персонал будет состоять из граждан Казахстана.

Требования к кандидатам:

– Высшее образование в сфере транспорта, железнодорожного транспорта;

– Не менее двух лет опыта работы в сфере управления транспортом, из них не менее 6 месяцев - на должности диспетчера/оператора.

Дополнительные требования:

Развитые коммуникативные навыки, организованность, ответственность; владение flash мониторинговым программным обеспечением; готовность к командировкам.

Режим рабочего времени (на период обучения) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. После окончания обучения – сменный график работы.

Резюме принимаются через официальный сайт CTS:

По вопросам вакансии звонить по телефону +7 (7172) 577 177 (вн. 102). 

#Астана #LRT #отбор #диспетчеры

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Ферма, где роботы доят коров
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
«Умный дом» и все, кто в нем
Когда работа начинается с заботы
Как не остаться в долгу
У каждого должна быть крыша над головой
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
Подготовили пляжи и спасателей
Испытание броней и огнем
Навели порядок в древнем Сауране
Клянусь защищать Отчизну!
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Развивая медицинский кластер
Сердце села – в семье
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Астана ожидает приезда более пяти тысяч гостей AIF
Малые железнодорожные вокзалы модернизируют в Павлодарской …
Международный поэтический сборник «Радуга Победы» презентов…
Свыше 26 млн тенге взыскали с должников Астаны в первый ден…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]