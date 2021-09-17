​Для легкого дыхания

729
Галина Вологодская

Дополнительное лечебное отделение было создано, чтобы отделить поток пациентов с бактериальной пневмонией от тех, у кого ковидное воспаление легких. Это стационар на 60 коек, оснащенный клинико-диагностической и бактериологической лабораториями, рентген-аппаратом, а также операционными для вмешательства при сложных случаях. Помимо пульмонологов и фтизиатров в больнице есть также торакальный хирург и онколог. При необходимости медики могут собрать консилиум, определить тактику лечения. Назначить, например, дренирование легких, эндоскопическое промывание бронхов, бронхоблокацию или пункцию. Для этого есть все необходимое медицинское оборудование.

– У специалистов этой больницы солидный и успешный опыт в лечении органов дыхания, – пояснили в областном управлении здравоохранения. – Работают врачи высшей квалификации, опытные медсестры.

Несмотря на то что новое отделение только открылось, от пациентов уже поступают слова благодарности. По признанию 58-летней жительницы Алтая, ее доставили, как ей казалось, в безнадежном состоянии. Но врачи тут же подключили ее к кислороду, начали вводить антибиотики. И буквально на следующий день женщине стало легче – спала температура, уменьшились хрипы, появился аппетит.

– У бактериальной пневмонии иная природа, чем у вирусной ковидной, – пояснили специалис­ты. – И протекают заболевания по-разному. Если коронавирус вызывает двустороннее воспаление легких, то при «обычном» бактериальном инфицировании идет одностороннее воспаление. При вирусной пневмонии наблюдаются симптомы общего недомогания – лихорадка, озноб, тянущие боли в мышцах, головные боли. Причем кашель может отсутствовать. А при бактериальной симптомы ярко выражены: быстрый переход от сухого кашля к влажному с обильной мокротой, в легких прослушиваются множественные влажные хрипы.

По словам медиков, бактериальная пневмония является более чем серьезным заболеванием. Если ее запустить, можно заработать осложнения вплоть до абсцесса, сепсиса и развития токсического шока. Среди тех, кто в зоне риска, пациенты, перенесшие недавно ОРВИ, больные с почечной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, а также люди с иммунодефицитными состояниями.

Популярное

Все
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Лист ожидания – шанс на спасение
«Я казах от земли...»
Путевка в жизнь
Покорили интеллектуальный олимп
Степная амазонка
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Новую электроподстанцию запустили в Астане
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]