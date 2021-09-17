Дополнительное лечебное отделение было создано, чтобы отделить поток пациентов с бактериальной пневмонией от тех, у кого ковидное воспаление легких. Это стационар на 60 коек, оснащенный клинико-диагностической и бактериологической лабораториями, рентген-аппаратом, а также операционными для вмешательства при сложных случаях. Помимо пульмонологов и фтизиатров в больнице есть также торакальный хирург и онколог. При необходимости медики могут собрать консилиум, определить тактику лечения. Назначить, например, дренирование легких, эндоскопическое промывание бронхов, бронхоблокацию или пункцию. Для этого есть все необходимое медицинское оборудование.

– У специалистов этой больницы солидный и успешный опыт в лечении органов дыхания, – пояснили в областном управлении здравоохранения. – Работают врачи высшей квалификации, опытные медсестры.

Несмотря на то что новое отделение только открылось, от пациентов уже поступают слова благодарности. По признанию 58-летней жительницы Алтая, ее доставили, как ей казалось, в безнадежном состоянии. Но врачи тут же подключили ее к кислороду, начали вводить антибиотики. И буквально на следующий день женщине стало легче – спала температура, уменьшились хрипы, появился аппетит.

– У бактериальной пневмонии иная природа, чем у вирусной ковидной, – пояснили специалис­ты. – И протекают заболевания по-разному. Если коронавирус вызывает двустороннее воспаление легких, то при «обычном» бактериальном инфицировании идет одностороннее воспаление. При вирусной пневмонии наблюдаются симптомы общего недомогания – лихорадка, озноб, тянущие боли в мышцах, головные боли. Причем кашель может отсутствовать. А при бактериальной симптомы ярко выражены: быстрый переход от сухого кашля к влажному с обильной мокротой, в легких прослушиваются множественные влажные хрипы.

По словам медиков, бактериальная пневмония является более чем серьезным заболеванием. Если ее запустить, можно заработать осложнения вплоть до абсцесса, сепсиса и развития токсического шока. Среди тех, кто в зоне риска, пациенты, перенесшие недавно ОРВИ, больные с почечной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, а также люди с иммунодефицитными состояниями.