Мы живем в период, когда государство проводит реформы, а общество становится их соавтором. Проект новой Конституции подготовлен, дата республиканского референдума объявлена, и совсем скоро страна подойдет к моменту, когда каждый ее гражданин должен будет сказать свое слово

Фото: t.me/Janakonstituciya

Здесь важно понять одну простую вещь: назначенный на 15 марта референдум – это не про то, чтобы просто прийти на участок и поставить отметку в соответствующих графах, это про доверие к новой системе правил, про согласие жить в рамках обновленной модели. Именно поэтому участие в голосовании имеет значение не только как «цифра в итоговом протоколе», но и как индикатор политической зрелости общества.

В непосредственном обсуждении нового текста Основного закона участвовали 130 человек – членов Конституционной комиссии. При этом масштаб общественного отклика в виде огромного числа предложений показывает: конституционная реформа формировалась не в закрытых кабинетах, а в формате широкого общественного диалога, где голоса молодежи звучали все громче и громче.

Для молодежи новая Конституция важна не как идеологический документ, а как набор долгосрочных гарантий. В проекте четко просматриваются несколько трендов, задающих направление развития страны, и именно молодое поколение станет главным реализатором этих изменений.

Первый тренд – человеческий капитал как стратегия государства, об этом говорит статья 3. Когда развитие образования, науки и инноваций фиксируется в Основном законе как стратегическое направление, это меняет смысл государственной политики.

В логике такого подхода главный актив страны – человек, его знания, компетенции, его способность создавать. Государство признает экономику знаний как приоритет и берет на себя обязательство инвестировать в потенциал граждан. Для казахстанской молодежи это прямой сигнал.

Второй тренд – защита в цифровой среде (статья 21). Цифровая жизнь давно перестала быть дополнительной реальностью: согласно Национальному докладу «Молодежь Казахстана - 2025», около 79% молодых казахстанцев проводят значительную часть времени в соцсетях и цифровом пространстве. А потому защита персональных данных и прав рассматривается не как техническая тема, а как вопрос личной безопасности и свободы. Конституционное закрепление цифровых прав означает: государство фиксирует новые гарантии на уровне базовых принципов.

Третий тренд обозначен в статьях 30 и 33, где закрепляется светский характер системы образования и воспитания, а брак фиксируется как добровольный союз мужчины и женщины. Такой подход отражает реальные общественные настроения.

Исследования НИЦ «Молодежь» на протяжении последних пяти лет стабильно показывают, что семья остается ключевым жизненным приоритетом для большинства молодых казахстанцев. В этой логике формируется модель молодежной социализации, где современное образование и культурные традиции рассматриваются не как конкурирующие, а как взаимодополняющие основы устойчивого общественного развития.

Еще одно направление - новые лифты участия. Изменения в модели представительной власти, включая переход к однопалатному Парламенту и пропорциональной системе, задуманы как усиление роли партий и повышение ответственности политических сил перед обществом.

Исследования НИЦ «Молодежь» показывают, что участие молодых граждан в партиях сегодня остается минимальным, а потому для молодежи практический смысл нововведений прост: если партийная конкуренция становится реальной, партии вынуждены выстраивать кадровую политику, формировать новые команды, продвигать молодых и профессиональных людей.

В текущее время уже наблюдается рост доли молодых депутатов в маслихатах. Однако важно учитывать и то, что каждый четвертый молодой казахстанец планирует участвовать в волонтерстве, благодаря чему новые нормы создают понятный путь от гражданской активности к реальному участию в госуправлении.

Участие общества в референдуме становится продолжением самой логики реформ. Если Конституция заявляется как общественный договор, то его устойчивость определяется не только содержанием текста, но и тем, насколько широким будет общественное участие в принятии решения. Референдум станет отправной точкой, когда страна выберет не просто документ, а траекторию развития и модель будущего.