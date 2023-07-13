Для молодежи проведут ярмарку вакансий в Астане

14 июля на столичном Арбате по улице Мамбетова состоится ярмарка вакансий для горожан, ищущих работу, выпускников вузов Астаны и местной молодежи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Ярмарка вакансий будет проходить с 16:00 до 20:00 часов 14 июля. Мероприятие организовано Управлением по вопросам молодежной политики Астаны совместно с партией AMANAT.



Цель проведения ярмарки вакансий – содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи путем непосредственного контакта между работодателем и соискателем.



Участие в ней примут 40 ведущих компаний и организаций столицы.