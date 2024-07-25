Для подачи декларации выбирают электронный формат

Из 34 тыс. восточноказах­станцев, сдавших к середине июля декларацию об активах и обязательствах, 99,9% сделали это в электронном виде через интернет-сервис egov.kz и мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk, Вcc.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего в регионе декларацию обязаны представить 77,5 тыс. физических лиц, в том числе руководители, учредители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Как напомнили в областном департаменте госдоходов, среди тех, кто освобожден от данной обязанности – нерезиденты и учредители некоммерческих организаций. Срок – до 15 сентября.

Основной задачей всеобщего декларирования является справедливое налогообложение, борьба с коррупцией и теневой экономикой. Налоговики ВКО обратились к населению с призывом не затягивать до последнего, чтобы избежать технических сбоев и нагрузки на информационные системы.