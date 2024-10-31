Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы

Наше или не наше?

Сфера энергетики для Казахстана – одна из самых насущных тем, учитывая накопленный балласт проб­лем, выражаю­щихся прежде всего в значительной степени изношенности инфраструктуры и продолжающемся росте тарифов. О том, как решаются наболевшие вопросы, рассказал на пресс-конференции в Астане председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация энергосберегающих организаций» Сергей Агафонов.

Как известно, по планам к 2050 году предполагается нарастить долю ВИЭ в отечественной электроэнергетике до 50%. И работа в этом направлении ведется. Причем, по словам спикера, можно даже вести речь о настоящей революции в сфере энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства и МСБ. Однако есть и подводные камни, о которых необходимо как минимум знать.

Один из ключевых вопросов касается определения «настоящих» отечественных предприятий, занимающихся выпуском оборудования для ВИЭ. Ведь на данный момент в Казахстане нет четких критериев для определения легитимных и так называемых лжепроизводителей.

Последние, по словам Сергея Агафонова, используют необоснованные конкурентные преимущества, фактически переклеивая наклейки на импортных товарах и вводя потребителей в заблуждение. Эти действия не только искажают рыночные правила, но и наносят ущерб реальным товаропроизводителям.

– Мы не научились правильно оценивать, кто является настоящим отечественным товаропроизводителем. Механизм выяснения доли внутринациональной ценности (ДВЦ), который должен оценивать, сколько технологий и сырья используется на территории республики, работает недостаточно эффективно, – считает эксперт. – Как результат создаются лазейки для недобросовестных компаний, мешающих развитию отечественного производства.

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По данным спикера, в сфере ВИЭ на сегодняшний день существует лишь шесть настоя­щих отечественных производителей. Этого явно недостаточно для обеспечения устойчивого роста отрасли. В то же время, по неофициальным данным, в Казахстане выявлено до 350 лжепроизводителей, что подчеркивает серьезность проблемы.

– Вместо того чтобы открывать производство в нашей стране, они завозят оборудование из-за рубежа в разоб­ранном виде. Здесь монтируют, устанавливают, переделывают наклейки и выдают импортированную аппаратуру за отечественную, необоснованно конкурируют, – заявил спикер.

Несмотря на упомянутые выше вызовы, в сфере возобновляемой энергетики наблюдается положительная динамика. За девять месяцев года доля ВИЭ достигла 6,8–6,9%, что превышает запланированный показатель на 2025-й (по планам в нынешнем году цель определялась в 6%). К слову, в соответст­вии с целями отрас­левого ведомства к 2035 году данный показатель должен составить уже 25%.

Однако Сергей Агафонов отметил, что зависимость от импорта оборудования для ВИЭ может негативно сказаться на дальнейшем развитии сектора.

– Мы должны развивать отечественное производство, чтобы избежать зависимости от чужого оборудования, – подчеркнул эксперт.

Вопросы протекционизма стали еще одной важной темой обсуждения. Председатель ассоциации уверенно заявил о необходимости поддержки отечественных производителей, но отметил, что это должно сочетаться с разумным регулированием импорта.

– Импортеры оборудования для возоб­новляемых источников энергии имеют гораздо больше преимуществ, чем отечественные производители. Например, освобождение от НДС дает импортерам 12% преимущества по цене. Поэтому необходимо создать равные условия для всех участников рынка, – добавил спикер.

Таким образом, для эффективного развития энергетического сектора Казахстану требуются комплексный подход и сотрудничество всех заинтересованных сторон. Только так можно создать здоровую конкурентную среду, способствующую развитию отечественного производства и обеспечению энергетической независимости республики.

Дорого, но окупаемо

Сейчас в Казахстане прорабатываются важные вопросы, касающиеся развития отечественного производства в сфере ВИЭ. Это, по словам спикера, особо актуально, учитывая, в каком изношенном состоянии находится казахстанская энергосистема.

Сумма вложенных в реализацию соответствующих проектов средств может составить порядка 10 трлн тенге. Один из таких проектов – внедрение PPI-конт­рактов, или долгосрочных договоров, в соответствии с которыми государство привлекает иностранных инвесторов и стимулирует их вкладываться в ВИЭ, а взамен гарантирует выкуп всей произведенной «зеленой» электроэнергии.

Сейчас прорабатывается пункт, в котором прямо говорится о том, что оборудование для станций необходимо производить в Казахстане.

– Мы предлагаем сделать прозрачный механизм, который будет включать обязательства инвесторов по использованию отечественной продукции, – пояснил Сергей Агафонов.

Спикер также подчеркнул, что распределенная генерация в Казахстане остается на начальном этапе развития. Например, в Европе распределенная генерация занимает 10%, в то время как у нас всего 7% от всей мощности. Это, по его мнению, является существенным недостатком нашей энергосистемы.

Вместе с тем с недавних пор появилось нововведение, которое позволяет физическим лицам устанавливать солнечную электростанцию мощностью до 200 киловатт, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Это открывает новые горизонты для развития «зеленой» энергетики. Однако, подчеркнул эксперт, преградой здесь выступает финансирование.

– Как сегодня происходит установка станции? Мы вынуждены самостоятельно искать деньги. То есть получать в коммерческом банке кредит. Отчасти субсидировать ставку может фонд «Даму», но его возможности, увы, не безграничны. И коллеги, занимающиеся монтажом и установкой ВИЭ, рассказывают: уже к сентябрю идти за субсидированием бесполезно – деньги у фонда закончились, – заметил глава ОЮЛ «Казахстанская ассоциация энергосберегающих организаций».

Выход из этой ситуации, конечно же, ищут. Так, разработана платформа «Жасыл», которая призвана выступать гарантом для банков, обеспечивая защиту интересов как заемщиков, так и кредиторов.

– Платформа позволит устанавливать солнечные электростанции за счет заемных средств, а затем возвращать кредиты за счет получаемой электроэнергии, – пояснил Сергей Агафонов.

Работает это следующим образом: любой гражданин благодаря платформе имеет доступ к заемным средствам, на них покупает станцию и устанавливает дома (солнечные панели, ветряной электрогенератор и так далее), получает энергию, часть которой использует сам, а излишки продает местным энергоснабжающим компаниям.

– В среднем установка может проработать 20 лет, поэтому схема такая: любой субъект МСБ или бытовой пот­ребитель, который хочет установить у себя солнечную электростанцию, пода­ет заявку на площадку kazeso. Станция устанавливается за счет заемных средств. При этом срок ее окупаемости на юге республики составляет два-три года, а на севере и в центре – лет пять. То есть в среднем три-четыре года она работает на возврат кредита, после чего переходит в собственность нетто-потребителя и дальше уже работает на него, – пояс­нил эксперт.

Еще одна проблема – монополисты

Для развития распределенной генерации, как рассказал эксперт, увы, ставятся препоны со стороны лидирующих игроков отечественного энергетического рынка. Причина тому – отсутствие конкретных регламентов и в целом не до конца сформированная нормативная база.

Поскольку крупные энергетические компании не горят желанием расставаться с рычагами влияния, они могут лоббировать повышение платы за подключение или ограничивать закупочные цены на энергию. Сейчас разрабатываются типовые договоры, которые должны упростить процесс подключения.

– Этот документ станет ключевым, так как именно от него зависит, как монополисты будут взаимодействовать с потребителями, – отметил Сергей Агафонов.

Эксперт привел в пример реальную ситуацию с потребителем, который вот уже семь месяцев пытается установить электростанцию мощностью 100 киловатт, потому что монополисты нередко используют неопределенность в законодательстве для завышения своих требований.

– При подключении малых электростанций потребители сталкиваются с условиями, значительно превышаю­щими первоначальные. Это создает бюрократическую волокиту, – считает руководитель энергосберегающей ассоциации.

Решение вопроса спикер видит в переводе оказания услуг от монополистов на принцип госуслуг, что минимизирует роль пресловутого человеческого фактора в процессе получения технических условий. То есть акцент предлагается сделать на автоматизации процессов подключения и переходе на электронное взаимодействие.

– Как только будут разработаны правила подключения, важно интегрировать их в электронные платформы, чтобы сделать процесс максимально прозрачным и доступным, – сказал эксперт.

По его мнению, такой подход поможет предотвратить появление избыточных требований со стороны монополистов, что в конечном итоге будет способствовать развитию энергетической сферы.

Проблемы, связанные с подключением к электрическим системам, требуют комплексного подхода и внимательного анализа. Работа над типовыми договорами и правилами подключения – шаг в правильном направлении. Однако для значительных изменений необходимо продолжать работу над автоматизацией процессов и устранением коррупционных рисков. Это в конечном итоге приведет к улучшению качества услуг для потребителей и упрощению их взаимодействия с энергетическими компаниями, – считает Сергей Агафонов.