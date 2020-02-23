Для застрявших на трассе Нур-Султан – Павлодар питание доставляли на вездеходе

Происшествия
2551
Для более 90 водителей, остающихся на трассе Нур-Султан – Павлодар из-за ухудшения погоды, спасатели доставляли горячее питание на вездеходе, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города Нур-Султан, для 90 водителей грузовых машин и спецтехники находятся на трассе Нур-Султан-Павлодар с 18 февраля. Для них департаментом совместно с акиматом города была организована доставка горячего питания.

Спасатели доставили питание при помощи высокопроходимой техники ТРЭКОЛ (колесный вездеход на шинах низкого давления). Охват питанием составил около 100 человек. На момент доставки продуктов трасса Нур-Султан – Павлодар была закрыта, для ее расчистки задействованы 20 единиц снегоуборочной техники.

Популярное

Все
Бездомных животных в Карагандинской области решено содержать не в приютах, а в… контейнерах
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Пользователям социального такси отказали в перевозках, предложив взамен услуги деньги
Консерватизм креативом не испортишь
Наказание за вандализм и порчу чужого имущества ужесточили в Казахстане
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
Верны присяге и служебному долгу
Позарились на чужое
Десятки жителей Шымкента потеряли деньги и надежду получить обещанную высокооплачиваемую работу в Турции
Пришло смирение, а боль осталась
Знания – сила
Кто поддержит бизнес-вумен?
Дело всей ее жизни
Отходы – в удобрения
Покер за 24 минуты
Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования
В руках – лопаты, в сердцах – добро
Почти вдвое увеличен срок отработки для врачей, прибывших в Костанайскую область и получивших подъемные
Необходимость в новом формате управления жилищным фондом сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Но вопросы остаются
Путеводная звезда Суриям
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Токаев дал поручения новым министрам
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы

Читайте также

Происшествия
17-летний парень спрыгнул с моста в Усть-Каменогорске
Происшествия
Обрушившиеся навесы придавили 5 автомобилей в Шымкенте
Происшествия
Пропавшего больше недели назад пастуха нашли мертвым в Улыт…
Происшествия , Видеогалерея
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]