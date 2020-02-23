Для застрявших на трассе Нур-Султан – Павлодар питание доставляли на вездеходе

Для более 90 водителей, остающихся на трассе Нур-Султан – Павлодар из-за ухудшения погоды, спасатели доставляли горячее питание на вездеходе, передает Kazpravda.kz
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Как сообщили в пресс-службе ДЧС города Нур-Султан, для 90 водителей грузовых машин и спецтехники находятся на трассе Нур-Султан-Павлодар с 18 февраля. Для них департаментом совместно с акиматом города была организована доставка горячего питания.
Спасатели доставили питание при помощи высокопроходимой техники ТРЭКОЛ (колесный вездеход на шинах низкого давления). Охват питанием составил около 100 человек. На момент доставки продуктов трасса Нур-Султан – Павлодар была закрыта, для ее расчистки задействованы 20 единиц снегоуборочной техники.