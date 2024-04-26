До 11 лет лишения свободы получили браконьеры СКО

Суд, Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они отстреливали косуль, причинив ущерб государству на сумму более 68 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: пресс-служба прокуратуры СКО

23 апреля вступил в законную силу приговор по делу о незаконной охоте в составе организованной преступной группы (ст. ст. 262 ч.ч.1,2, 337 ч.6 п.1 УК).

В суде при наличии неопровержимых доказательств, четверо привлекаемых лиц свою вину в совершенных преступлениях отрицали, в содеянном не раскаялись. 

«Несмотря на это, гособвинение доказало, что 4 жителя города Петропавловск в период с осени 2022 года по февраль 2023 года совершили незаконный отстрел 53 косуль в окрестностях областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 млн тенге», – отметили в ведомстве. 

Петропавловский городской суд, согласившись с мнением прокурора, осудил всех к реальному лишению свободы от 8 до 11 лет, взыскав с них причиненный материальный вред.

#суд #СКО #браконьеры #охота #косули

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