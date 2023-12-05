До 20 млн тонн грузов в год увеличится пропускная способность коридора Север – Юг

На Каспийском узле начаты работы по реализации проекта строительства контейнерного хаба, который планируется создать на базе СЭЗ «Морпорт Актау»

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Ход расширения пропускной способности международного транспортного коридора Север – Юг и реализации ряда других проектов детально рассмотрели на IX заседании оперативной рабочей группы по вопросам развития трансграничных хабов, прошедшем в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как информировал управляющий директор АО «НК «КТЖ» Бауыржан Урынбасаров, совместно с ОАО «РЖД» проведен анализ эффективности работы межгосударственных пунктов пропуска, разработаны мероприятия по их улучшению.

Для расширения пропускной способности коридора Север – Юг с 2023 по 2025 годы поэтапно будут проведены работы по удлинению путей на станции Илецк-1 и построены вторые пути с внедрением автоблокировки на участке Орск – Кандыагаш протяженностью 213 км. Это позволит увеличить прием поездов со стороны РФ с 7 до 15 пар в сутки.

На втором этапе планируется построить 4 разъезда на участке Макат – Шубаркудык и 3 – на Мангышлак – Узень, также с внедрением автоблокировки. В перспективе запланировано строительство вторых путей на участках Илецк-1 – Актобе (195 км), Кандыагаш – Кигаш (808 км), Шалкар – Бейнеу (496 км), Бейнеу – Мангистау – Актау Порт, Курык-Порт (490 км), Узень – Болашак (147 км). Все эти работы позволят увеличить объем перевозки грузов по коридору Север – Юг с 6 до 20 млн тонн в год.

На Каспийском узле начаты работы по реализации проекта строительства контейнерного хаба, который планируется создать на базе СЭЗ «Морпорт Актау». Для размещения объектов на территории специальной экономической зоны зарезервирован земельный участок площадью 19 га, ведутся работы по подведению необходимой инфраструктуры и разработке ПСД для строительства дополнительной электростанции с распределительными сетями.

Серик Жумангарин поручил до конца текущего года представить полный проект концепции развития Каспийского узла, являющегося важным звеном развития альтернативных маршрутов торговли.

Основным проектом в сети трансграничных хабов Казахстана является Хоргосский узел в области Жетысу. Это комплекс инфраструктурных объектов, расположенных на казахстанско-китайской границе (СЭЗ «МЦПС «Хоргос», СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», контрольно-пропускной пункт «Нур жолы», ж/д станция «Алтынколь» и ж/д терминал «Сухой порт»). Практическая реализация проекта заключается в сопряжении и интеграции всех инфраструктурных объектов для наращивания объемов экспорта, транзита и развития производственной кооперации.

По данным акимата области Жетысу, в настоящее время на территории СЭЗ зарегистрировано 48 участников, действуют 15 предприятий на общую сумму 48,7 млрд тенге, создано 1600 рабочих мест. До конца года планируется ввести в строй еще 6 проектов на 1,7 млрд тенге.

Общая сумма дохода МЦПС «Хоргос» составляет 1,5 млрд тенге, число туристов превысило 423 тысячи человек. С апреля по ноябрь через международный центр «Хоргос» перевезено багажа в объеме 8 тысяч тонн. Общая сумма вложенных инвестиций на сегодня достигла 141 млрд тенге.

Представители местных исполнительных органов сообщили о ходе работ по созданию центра трансграничной торговли «Евразия», индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау», международного центра приграничной торговли «Центральная Азия».

Подытоживая заседание, вице-премьер Серик Жумангарин поручил акиматам Западно-Казахстанской и Жамбылской областей ускорить работы по завершению инфраструктуры к индустриальной зоне «ЦТТ «Евразия» и созданию ИТЛК, а также определить на конкурсной основе управляющую компанию индустриальной зоны «Алатау». Акимату Туркестанской области необходимо утвердить концепцию региональной индустриальной зоны «МЦПК-Центральная Азия».