Сократить выбросы в атмосферу на 1,6 млн тонн планирует КМГ

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

О мерах по управлению выбросами в атмосферу нацкомпания рассказала в ходе конференции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Фото: Kazpravda.kz

Так, выбросы CO₂ предприятий КМГ в Атырауской области планируется снизить на 400 тыс. тонн до 2031 года. Данный объем составляет треть от общего потенциала снижения оксида углерода по всем дочерним предприятиям компании. Всего за 10 лет КМГ планирует сократить выбросы CO₂ на 1,6 млн тонн по всей группе.

«Охрана окружающей среды - это первостепенный для нашей компании вопрос. Как бывший министр экологии, я прекрасно знаю актуальные проблемы в этой сфере, в том числе в Атырауской области. Их наличие мы не отрицаем, а открыто признаем и готовы обсуждать с общественностью и претворять в жизнь пути их решения», – отметил Магзум Мирзагалиев.

Выбросы Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) будут снижены на 327,8 тыс. тонн оксида углерода за 2023-2027 годы. Также на заводе до 2025 года реализуется проект, позволяющий сократить испарение углеводородов до 80% с каждого резервуара.

Руководство АНПЗ также рассказало о внедрении автоматизированной системы мониторинга (АСМ) на технологических установках, являющихся основными источниками выбросов на заводе. АСМ будет передавать в контролирующие органы результаты анализов содержания сернистого ангидрида, сажи, метана, оксидов азота, оксида углерода в дымовых газах с печей и котлов.

Кроме того, завод планирует строительство установки доочистки сточных вод до конца 2028 года. Данный проект снизит потребление с реки Урал на 57%, а также сократит сброс сточных вод завода до 70% благодаря возврату очищенных стоков обратно на производственные нужды. В результате, к 2028 году водозабор с реки снизится с 7 млн тонн в год, а затем и до 3,9 млн тонн в год.

КМГ также изучает возможность повышения эффективности котельно-печного топлива АО «Эмбамунайгаз». Кроме того, в планах АО внедрить в 2027 году технологию обнаружения и устранения утечки метана.

Помимо мер по управлению выбросами в атмосферу КМГ сокращает факельное сжигание сырого газа, внедряет повторное использование водных ресурсов, а также проводит рекультивацию земель.

Также в компании сообщили, что за последние 2 года по группе компаний утилизировано более 1,2 млн тонн исторических нефтеотходов, рекультивировано 192 га земли.

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