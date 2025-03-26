До 500 тыс. евро получат работники Mercedes за добровольное увольнение

Самые большие суммы получат те, кто уволится до 31 июля

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Из-за кризиса Mercedes намерен сократить в ФРГ несколько тысяч рабочих мест. Однако уволить сотрудников в принудительном порядке компания не может из-за договора с профсоюзом, который действует до 2034 года. Поэтому приходится идти на ухищрения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщает газета Handelsblatt, руководитель подразделения, если согласится покинуть компанию, сможет получить до 500 тысяч евро, менеджер - 300 тысяч, а обычный работник с не очень большим стажем - 100 тысяч.

Программа «выходных пособий» рассчитана на год, но самые большие суммы получат те, кто уволится до 31 июля, потом выплаты станут меньше.

По информации Handelsblatt, заманчивое предложение в ближайшее время получат около 30 тысяч сотрудников. Наиболее ценных работников, которых компания хочет сохранить, программа не коснется, им при добровольном увольнении ничего не заплатят.

Прибыль крупнейших автоконцернов по итогам прошлого года упала примерно на треть. Немцы теряют рынки, и в первую очередь китайский. Продажи автомобилей падают, а грядущие таможенные пошлины со стороны США могут стать новым серьезным ударом.

Как результат, автомобильные компании избавляются от лишних производственных мощностей и работников, которых, надо заметить, с удовольствием забирают себе оборонные концерны.