До 60 млрд тенге будут ежегодно выделять фермерам для обновления техники

Сельское хозяйство
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Деньги выделят для обновления сельхозтехники 

Фото: Kazpravda.kz

О результатах реализации поручения главы государства по обновлению парка сельхозтехники сообщили в Минсельхозе РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

К данной работе в министерстве приступили в августе 2022 года. По информации ведомства, на программу льготного лизинга отечественной сельхозтехники выделили 40 млрд тенге.

«Аграрии получали кредит без первоначального взноса под 6% годовых. Это позволило 872 аграриям к началу массовых уборочных работ приобрести в лизинг 1 053 единицы техники (176 комбайнов и 877 тракторов). Также правительством принято решение о направлении 20 млрд тенге из фонда АО «Жасыл даму» на льготный лизинг сельхозтехники. С 18 октября 2023 года основной оператор программы – АО «КазАгроФинанс» – начал принимать заявки от сельхозтоваропроизводителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году МСХ реализовал программу финансирования льготного лизинга кормоуборочной техники через АО «КазАгроФинанс» на 20 млрд тенге, на 2024 и 2025 годы – по 30 млрд тенге. Также планируется финансировать приобретение порядка 2,8 тысячи единиц кормозаготовительной техники. 

«Необходимо отметить, что Концепция развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы предусматривает выделение долгосрочного бюджетного кредита АО «КазАгроФинанс» до 30 млрд тенге ежегодно в 2023-2025 годах для финансирования приобретения сельхозтехники казахстанского производства. Учитывая продолжительность сроков согласования указанных мероприятий, «КазАгроФинанс» с 26 июня 2023 года приступил к льготным программам лизинга сельхозтехники отечественного производства за счет внутренних резервов (26,5 млрд тенге)», – добавили в МСХ.

Напомним, в прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запустить программу льготного кредитования для покупки сельхозтехники.

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