Запустить льготное кредитование для покупки сельхозтехники поручил Токаев

Запустить программу льготного кредитования для покупки сельхозтехники поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Ранее по моему поручению был разработан План обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период. Но вместо конкретного алгоритма действий в этом Плане мы видим только набор благих устремлений. Есть опасность его неисполнения. Нужно дополнительно рассмотреть актуальный вопрос массового обновления парка сельхозтехники. Важно задействовать все возможные источники финансирования. Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности.

"Урожайность растениеводства значительно отстает от мировых. Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%. По таким позициям, как картофель и сахарная свекла, этот показатель не превышает и 10%. Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств", – дополнил Глава государства.

Президент подчеркнул, что нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку, так как производительность и урожайность в решающей степени зависят от соблюдения агротехнологий.

"В нашей стране фермеры вносят только четверть необходимого объема удобрений. Это связано с их дороговизной. Наш рынок удобрений критически зависит от импорта и нескольких отечественных производителей. Вдобавок, недавняя проверка выявила факты завышения цен для отечественных аграриев", – заключил Президент.