До 64 выросло число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее

Число жертв межплеменных столкновений в Папуа - Новой Гвинее выросло до 64, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

По данным агентства Франс Пресс со ссылкой на полицию, число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64.

Ранее телеканал ABC сообщал о 53 погибших в результате племенных столкновений, которые могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю.

"Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами", - говорится в сообщении агентства.

Представитель полиции рассказал агентству, что, как предполагается, в кустах могут быть найдены и другие тела.