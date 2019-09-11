До конца года казахстанских кинопроизводителей ждут хорошие новости - Абаев

Общество
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Анастасия Прилепская
Вопрос о предоставлении налоговых преференций и других благоприятных условий для отечественных производителей сериалов может быть решен до конца текущего года. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на AstanaMediaWeek, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По налоговым преференциям (для производителей сериалов – прим. автора) мы сейчас прорабатываем все вопросы. Хорошие новости до конца года будут определенно", – сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что в последние несколько лет кинопроизводство в Казахстане активно развивается. Число отечественных сериалов выросло с 16 в 2016 году до 43 в текущем году. Но по-прежнему непростым вопросом остается финансирование.

"Самый простой путь – это покупка готового зарубежного продукта и трансляция. А развитие рынка для страны с небольшой телеаудиторией – до 18 млн – это не очень окупаемый вариант. Нам сейчас сложно снимать дорогие сериалы, мы исходим из тарифной сетки, а нужно больше смотреть на смету. То есть, не надо делать так – давать деньги и говорить: "Что хочешь делай, но снимай за эти деньги исторический сериал". Мы должны смотреть на сумму, которая требуется для съемки качественного продукта. Надо понимать разницу в стоимости между ситкомом и историческим сериалом", – подчеркнул глава МИОР.

Для дальнейшего развития отечественного производства фильмов и сериалов, по словам министра, будут приняты все необходимы меры. В частности – для решения тех практических вопросов, которые возникают в процессе развития отрасли.

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