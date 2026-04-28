Путешественнику Сарсенбаю Котырашову вручили звание «Почётный работник спорта»

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев вручил известному путешественнику, заслуженному деятелю туристской отрасли Сарсенбаю Котырашову звание «Почётный работник спорта», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Опытный путешественник Сарсенбай Котырашов в 2022 году в возрасте 72 лет пешком обошёл 17 областей Казахстана, преодолев путь в 8 тысяч километров. За это достижение он был внесён в отечественную Книгу рекордов КИнЭС. В последующие годы он продолжил свои пешие путешествия уже на международном уровне. В 2023 году, отправившись в путь из Атырау, он через Кавказский регион и Грузию дошёл до Стамбула (Турция). А в 2024 году начал маршрут в Усть-Каменогорске и, пройдя через Алтай и Монголию, достиг столицы Китая — Пекина.

В рамках очередного путешествия, начавшегося 3 марта 2026 года, 76-летний путешественник пешком прошёл через Сербию, Венгрию, Австрию, Германию и Францию, недавно вернувшись на родину. Жизненный путь, сила духа и целеустремлённость награждённого служат ярким примером развития отечественного туризма и популяризации здорового образа жизни.