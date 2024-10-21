До конца года в Астане откроют 9 школ

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

По его словам, до конца года планируется открыть еще 9 школ.

«По поручению главы государства в столице реализуется нацпроект «Комфортная школа». В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы нового формата. С учетом школ, которые мы откроем до конца года, общее количество сданных комфортных школ составит 17.

К примеру, в сентябре мы открыли 15 школ. Девять из них - в рамках проекта «Комфортная школа». До конца года откроем еще 9 школ, восемь из них - тоже в рамках нацпроекта. Таким образом, девять новых школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены», - написал аким столицы.

Эти учебные заведения позволят решить вопросы трехсменного обучения еще в 4 школах, переуплотненного режима обучения - в 3 школах.

«Также готовим задел на следующие годы. В 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ. В строительство учебных заведений также привлекаем частные инвестиции», - добавил он.

#Образование #школы

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