До конца года в Астане откроют 9 школ

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых школ в городе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата
По его словам, до конца года планируется открыть еще 9 школ.
«По поручению главы государства в столице реализуется нацпроект «Комфортная школа». В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы нового формата. С учетом школ, которые мы откроем до конца года, общее количество сданных комфортных школ составит 17.
К примеру, в сентябре мы открыли 15 школ. Девять из них - в рамках проекта «Комфортная школа». До конца года откроем еще 9 школ, восемь из них - тоже в рамках нацпроекта. Таким образом, девять новых школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены», - написал аким столицы.
Эти учебные заведения позволят решить вопросы трехсменного обучения еще в 4 школах, переуплотненного режима обучения - в 3 школах.
«Также готовим задел на следующие годы. В 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ. В строительство учебных заведений также привлекаем частные инвестиции», - добавил он.