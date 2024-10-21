До конца года в Астане откроют 9 школ

По его словам, до конца года планируется открыть еще 9 школ.

«По поручению главы государства в столице реализуется нацпроект «Комфортная школа». В рамках данного проекта в период с 2024-2025 годы будет построено 24 школы нового формата. С учетом школ, которые мы откроем до конца года, общее количество сданных комфортных школ составит 17.

К примеру, в сентябре мы открыли 15 школ. Девять из них - в рамках проекта «Комфортная школа». До конца года откроем еще 9 школ, восемь из них - тоже в рамках нацпроекта. Таким образом, девять новых школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены», - написал аким столицы.