Добровольно-непринудительно

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева одобрил формирование в Казахстане сил самообороны, а также закрепил понятие «доброволец»

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Итак, Закон «О территориальной обороне Республики Казахстан» с сопутствующими поправками разработан в целях урегулирования общественных отношений и установления правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны. В законе определены цели, задачи, принципы, мероприятия территориальной обороны, закреплены полномочия Президента, Правительства, Министерства обороны РК.

Наряду с этим в законе установлена компетенция государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, цент­ральных государственных и местных исполнительных органов, организаций независимо от форм собственности, а также права и обязанности граждан и других физических лиц.

Понятия «доброволец» и «формирования самообороны» являются нововведением для системы обороны Республики Казахстан и предусматривают добровольное участие граждан Казахстана в формированиях самообо­роны в период военного положения и в военное время.

Согласно статье 10 закона, Министерство обороны разрабатывает правила подготовки и ведения территориальной обороны, определяет перечень ее объектов, обеспечивает территориальные войска вооружением, а также осуществляет государственный контроль в рассматриваемой сфере. В то же время статья 13 данного закона устанавливает, что аким является начальником территориальной обороны соответствующей административной территориальной единицы и несет ответственность за ее организацию и состояние.

В этой связи сенатор Марат Кожаев поинтересовался о том, как будет выстроена вертикаль подчиненности и отчетности, будет ли издан подзаконный нормативный правовой акт, определяющий, какие решения принимает Министерство обороны, какие решения принимает аким, чтобы избежать дублирования или пробелов в вопросах организации и ведения территориальной обороны.

Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов подтвердил, что в законе предусмотрено, что руководитель местного исполнительного органа является начальником зоны территориальной обороны, однако нормативный правовой акт о распределении полномочий, процедурах, вопросах подчиненности и ответственности уполномоченных органов носит закрытый характер. Указ Главы государства об организации системы территориальной обороны уже разработан.

Много вопросов у сенаторов возник­ло в связи с официальным появлением и законодательным закреплением такой категории, как «добровольцы». Каждый ли гражданин может им стать, каковы его задачи и гарантии? Маулен Ашимбаев, в частности, озабочен тем, чтобы люди с проблемами со здоровьем, пусть и руководствуясь душевным порывом и чувством долга, все же не подвергались риску и не вступали в ряды добровольцев.

– Предполагается ли интеграция баз данных Минобороны, по которым будут набираться добровольцы, и базы данных Министерства здравоохранения? – спросил спикер.

Султан Камалетдинов заверил, что в данное время совместно с Минздравом этот вопрос прорабатывается, обмен информацией будет. В целом же на добровольцев распространяется статус военнослужащих, и в случае получения различных ранений, увечий, контузий они так же, как и военнослужащие, будут получать соответствующие выплаты.

Комментируя принятые законы, спикер Сената выразил уверенность, что они внесут вклад в усиление обороноспособности нашей страны.

– Принятые законы направлены на совершенствование системы территориальной обороны и законодательного регулирования общественных отношений в этой сфере. В новом законе четко определены ее цели и задачи, а также ее принципы и мероприятия. Устанавливаются обязанности и компетенции всех сторон, ответственных за организацию системы территориальной обороны. Система государственного контроля в данной сфере также всесторонне урегулирована, – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Айнур Аргынбекова предложила реформировать систему паллиативной помощи, а именно разработать стратегию на 2026–2030 годы, упрос­тить доступ к обезболивающим, оцифровать учет пациентов, пересмотреть тарифы и лицензирование, а также создать межведомственную группу для системных решений на уровне госполитики. К системной реформе садоводства призвал Правительство Султан Дюсембинов, указав на слабую инфраструктуру, дефицит саженцев, низкую переработку, неэффективность господдерж­ки и конкуренцию с импортом, а также предложил ввести таможенные пошлины, развивать кооперацию, субсидировать питомники, внедрять цифровые технологии и создать единую стратегию развития отрасли. Асем Рахметова подняла вопрос о кризисном состоянии архивного дела в Казахстане, отметив проблемы с инфраструктурой, низким уровнем цифровизации, нехваткой кадров и слабым финансированием, а сенатор Ляззат Рысбекова обратила внимание Правительства на последствия ликвидации Уральского отделения КТЖ, что негативно отразилось на логистике, бизнесе и региональной экономике. Депутат предложила восстановить филиал в Уральске для эффективного управления перевозками, увеличения налоговых поступ­лений и повышения транспортной устойчивости Западно-Казахстанской области. Принять национальную стратегию развития детской литературы, создать цифровую платформу и расширить доступ через мобильные библиотеки, а также поддержать молодых авторов и издателей предложил Руслан Рустемов.

#Сенат #заседание

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