Добровольцы у мониторов

Свежий выпуск
172
Андрей Кратенко

В Петропавловске 356 видеокамер выведены на участковые пункты полиции, но участковые инспекторы не могут позволить себе постоянно сидеть у мониторов, поэтому их нередко заменяют добровольные помощники.

Фото ДП СКО

В 2023 году волонтеры помогли полицейским раскрыть семь уголовных преступлений и выявить 2 191 административное правонарушение.

В связи с этим начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов сказал:

– В Международный день волонтеров, который по инициативе ООН отмечается с 1985 года, на гарнизонном разводе управления полиции Петропавловска состоялось поощрение добровольных помощников полиции Алины Дружиной, Султана Азмаганова и Камилы Жунусовой.

Члены волонтерской организации Lider.kz и активисты из студенческой организации «Қамқор» разыскивают вместе с полицейскими без вести пропавших, участвуют в рейдах и профилактических акциях. Молодые люди в ярких жилетах раздают жителям Петропавловска брошюры и памятки, раскрывают уловки интернет-мошенников, рассказывают о губительном воздействии наркотиков.

#Петропавловск #волонтеры #преступления #видеокамеры #раскрытие

Популярное

Все
Зейнеп блеснула в Шри-Ланке
Правила выгула: собака бывает кусачей
Мост сдан досрочно
Монополисту в Экибастузе отказали в повышении тарифа на тепло
Некультурно
Что за хворь эта корь?
Врачи Костанайской области бьют тревогу
Чтение не умирает, а видоизменяется
«Болашак»: верный шаг
QARMET: сталь по плечу
Бочча – мир равных
Кто виноват в трагедии?
В домах степногорцев снова тепло
Результаты впечатляют
И звезда с звездою говорит
Смотри куда идешь
Доставят прямо на борт
Охрана для елок
Приглашает друзей «Радзіма»
За вклад в науку
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Сыграем против Криштиану?
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Средняя зарплата в Казахстане выше, чем в странах ЕАЭС
Дорога особой опасности
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом

Читайте также

В правовом поле
По земле и по воздуху
Лидируют Ясмин и Мухаммед
Доставят прямо на борт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]