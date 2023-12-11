Добровольцы у мониторов

В 2023 году волонтеры помогли полицейским раскрыть семь уголовных преступлений и выявить 2 191 административное правонарушение.

В связи с этим начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов сказал:

– В Международный день волонтеров, который по инициативе ООН отмечается с 1985 года, на гарнизонном разводе управления полиции Петропавловска состоялось поощрение добровольных помощников полиции Алины Дружиной, Султана Азмаганова и Камилы Жунусовой.

Члены волонтерской организации Lider.kz и активисты из студенческой организации «Қамқор» разыскивают вместе с полицейскими без вести пропавших, участвуют в рейдах и профилактических акциях. Молодые люди в ярких жилетах раздают жителям Петропавловска брошюры и памятки, раскрывают уловки интернет-мошенников, рассказывают о губительном воздействии наркотиков.