Добровольцы у мониторов Свежий выпуск 11 декабря 2023 г. 2:30 172 Андрей Кратенко В Петропавловске 356 видеокамер выведены на участковые пункты полиции, но участковые инспекторы не могут позволить себе постоянно сидеть у мониторов, поэтому их нередко заменяют добровольные помощники. Фото ДП СКО В 2023 году волонтеры помогли полицейским раскрыть семь уголовных преступлений и выявить 2 191 административное правонарушение. В связи с этим начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов сказал: – В Международный день волонтеров, который по инициативе ООН отмечается с 1985 года, на гарнизонном разводе управления полиции Петропавловска состоялось поощрение добровольных помощников полиции Алины Дружиной, Султана Азмаганова и Камилы Жунусовой. Члены волонтерской организации Lider.kz и активисты из студенческой организации «Қамқор» разыскивают вместе с полицейскими без вести пропавших, участвуют в рейдах и профилактических акциях. Молодые люди в ярких жилетах раздают жителям Петропавловска брошюры и памятки, раскрывают уловки интернет-мошенников, рассказывают о губительном воздействии наркотиков. #Петропавловск #волонтеры #преступления #видеокамеры #раскрытие