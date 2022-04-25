Добрый праздник

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на своей странице в Facebook поздравил казахстанцев с Пасхой. Он отметил, что для христиан этот день всегда был и остается одним из главных религиозных праздников. Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих.

«Добрые традиции этого праздника вдохновляют людей на благие дела и устремления, служат утверждению в обществе таких ценностей и нравственных ориен­тиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание», – написал спикер.

Он подчеркнул, что на новом этапе развития нашей страны все большее значение приобретает взаимное уважение друг к другу представителей различных этнических групп и конфессий. Сохранение мира, согласия и общенационального единства является залогом эффективной реализации повестки Жаңа Қазақстан.

«Желаю всем православным крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех добрых начинаниях!» – написал Маулен Ашимбаев.