Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финпирамиды «Үміт Самғау», сообщает Kazpravda.kz

Компания работала под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.

Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» – их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.

В результате в пирамиду вовлекли свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.