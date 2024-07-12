Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вопросы обеспечения госконтроля за соблюдением трудового законодательства находятся на особом контроле министерства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 1 июля на 190 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 11,2 тыс. работниками на сумму более 2,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минтруда

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 5,6 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 182 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 26,7 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 9,5 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге.

По данным на 1 июля, госинспекторы труда провели 3 549 проверок, в ходе которых выявлено 5 607 нарушений, из них: в сфере труда – 4 067; по безопасности и охране труда – 1 485; занятости населения – 55.

Работодателям выдано 2 147 предписаний и наложено 2 628 административных штрафов на сумму 276,3 млн тенге. В результате принятых мер защищены трудовые права 19,2 тыс. работников.

#зарплата #Минтруда #работодатели #долги

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