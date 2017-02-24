​Долгосрочные приоритеты Казахстана

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Лилия Сыздыкова

К каким результатам приведут процессы политической и экономической модернизации Казах­стана – на этот вопрос постарались ответить участники организованного посольством Казахстана в Российской Федерации «круглого стола», собравшего видных российских экспертов и аналитиков по Цент­ральной Азии и Казахстану.

На его открытии выступили советники-посланники посольства РК Марат Сыздыков и Болат Иманбаев. По их словам, начало 2017 года стало важной вехой в политической и экономической жизни Казахстана. Обращение Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти и Послание «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» дополняют друг друга и служат долгосрочным целям развития страны.

Президент Евразийской ассоциации экономического сотрудничества предпринимателей и общественных организаций Игорь Филькевич отметил, что инициативы Президента РК фактически означают новый этап в демократизации общества. Среди приоритетов Послания он выделил конкретную поддержку малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и образования. По его мнению, Казахстан должен воспользоваться преимуществами евразийской интеграции для успешного транспорт­но-логистического развития.

Директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Тигран Давтян считает молодежную политику, образование, защиту бизнеса, развитие фондового рынка ключевыми аспектами успешного выполнения поставленных в Послании задач. Представители ЕЭК отмечали, что Послание казахстанского Лидера представляет интерес для всех стран ЕАЭС.

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Марголин подчеркнул, что Президент Казахстана не только ставит амбициозные задачи, но и предлагает конкретные механизмы для их реализации. «Все пять приоритетов Послания взаимо­связаны и логически увязаны. Например, цифровой Казахстан и человеческие ресурсы – одно без другого существовать не может», – отметил аналитик.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в своем док­ладе отметил, что предстоящая в Казахстане конституционная реформа – это свидетельство зрелости политической власти. «Президент Назарбаев хочет вовлечь политическую элиту в процесс модернизации страны, разделить ответственность за ее судьбу в позитивном ключе», – отмечает Александр Шатилов.

Оценивая происходящие в нашей стране процессы трансформации, российские эксперты отмечали их своевременность и востребованность. А Послание и обращение Президента РК – это ответ на общественные ожидания, внешние и внутренние вызовы. Кроме того, как отмечалось на заседании «круглого стола», с учетом схожести политических систем и структур экономик Казахстана и России, идеи Главы государства могут быть востребованы и в соседней стране.

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