Доля казсодержания в закупках недропользователей энергосектора составила 61%

По итогам 2023 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора (углеводороды и уран) составил 6,68 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство энергетики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом доля казахстанского содержания в данных закупках составила 61% на сумму 4,06 трлн тенге.

В частности, общий объем закупа товаров составил 1,02 трлн тенге, в т.ч. казахстанского содержания – 334,61 млрд тенге или 32,86%; закуп работ – 2,99 трлн тенге, в т.ч. местного содержания – 2,34 трлн тенге или 78,38%.

Закуп услуг составил 2,67 трлн тенге, в т.ч. казсодержания – 1,39 трлн тенге или 51,87%.

За последние пять лет уровень казахстанского содержания у недропользователей энергетического сектора вырос на 18%.

В ведомстве напомнили, что ранее были внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, что также придало дополнительный импульс развитию отечественного предпринимательства.