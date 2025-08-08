Правительство в лице Министерства промышленности и строительства активно работает над развитием строительной отрасли и наращиванием доли отечественного производства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным кабмина, по итогам первых месяцев 2025 года доля казахстанских товаропроизводителей на рынке строительных материалов выросла до 69,6%, подтвердив устойчивый тренд на импортозамещение и поддержку локальных предприятий.

Производство строительных материалов является неотъемлемой частью строительной экосистемы Казахстана. На начало 2025 года в стране действуют 2 922 предприятия этой отрасли, из которых 96% – малые компании. Они формируют основу занятости и гибкость рынка.

За 2024 год объем производства строительных материалов достиг 1,4 трлн тенге, что на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом. Общий объем рынка составил $4 млрд, при этом доля отечественной продукции – 68,3%.

Положительная динамика сохранилась и в 2025 году. За январь–июнь объем производства составил 713 млрд тенге – рост на 33,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем рынка за 5 месяцев составил $1,4 млрд, из которых почти 70% пришлось на долю отечественных производителей.

Увеличение доли казахстанского содержания соответствует поручению Главы государства и остается приоритетной задачей отраслевой политики. Государство продолжает поддержку малых и средних предприятий, стимулируя модернизацию производств, расширение ассортимента продукции и снижение зависимости от импорта, добавили в пресс-службе.