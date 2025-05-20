Доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана превысила 6%

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

Рост демонстрирует планомерное продвижение государственных программ по развитию «зеленой» экономики

Фото: пресс-служба Минэнерго

В Казахстане доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%. Это почти вдвое больше показателя 2020 года, когда доля ВИЭ составляла всего 3%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Рост демонстрирует планомерное продвижение государственных программ по развитию «зеленой» экономики. За последние 5 лет в стране наблюдается стабильная положительная динамика:

- в 2021 году - 3,69%,

- в 2022 году - 4,53%,

- в 2023 году - 5,92%,

- в 2024 году - уже 6,43%.

Увеличение выработки «зеленой» электроэнергии стало возможным благодаря последовательной государственной политике, направленной на улучшение инвестиционного климата в секторе ВИЭ. Внедряются лучшие мировые практики, реализуются системные меры поддержки, а строительство и эксплуатация объектов осуществляется за счет инвесторов.

На сегодня в республике функционируют 154 объекта ВИЭ установленной мощностью свыше 3 ГВт. Среди них:

- 63 ветровые электростанции (1 570,05 МВт),

- 46 солнечных (1 222,61 МВт),

- 42 гидроэлектростанции (287,685 МВт),

- 3 биогазовые станции (1,77 МВт).

Развитие ВИЭ остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере устойчивого энергоснабжения и борьбы с изменением климата.

#Минэнерго #доля #ВИЭ #энергобаланс

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