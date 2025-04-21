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Мужчина имел возможность оплачивать алименты на протяжении 3 лет, но бездействовал и не принимал меры по исполнению обязательств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

В результате принятых мер должник произвел частичную оплату по алиментам в сумме 1 172 249 тенге, а также между взыскателем и должником заключено соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.



Напоминаем, что неисполнение алиментных обязанностей более трех месяцев влечет ответственность до двух лет ограничения либо лишения свободы или привлечение к общественным работам на срок до 600 часов.

Ранее о том, что вопрос алиментных выплат остается одной из самых чувствительных и социально значимых тем в Казахстане в своем докладе рассказал министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев.

На начало текущего года на принудительном исполнении находилось 283 тысячи исполнительных документов по алиментам. Из них около 12 тысяч — то есть 4% — считаются проблемными: по ним не поступают выплаты, несмотря на принятые меры.

Министр отметил, что на начало текущего года на принудительном исполнении находилось 283 тысячи исполнительных документов по алиментам. Из них около 12 тысяч — то есть 4% — считаются проблемными: по ним не поступают выплаты, несмотря на принятые меры.