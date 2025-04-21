Алименты в Казахстане: почему проблема по-прежнему остается острой

Общество
13
Венера Баталова
корреспондент

Вопрос алиментных выплат остается одной из самых чувствительных и социально значимых тем в Казахстане. Он напрямую касается интересов детей, часто затрагивает судьбы целых семей и отражает общее состояние института брака в стране. Эту тему в своем недавнем докладе затронул министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что по закону алиментные обязательства длятся до достижения ребенком 18-летнего возраста. На начало текущего года на принудительном исполнении находилось 283 тысячи исполнительных документов по алиментам. Из них около 12 тысяч — то есть 4% — считаются проблемными: по ним не поступают выплаты, несмотря на принятые меры.

Проблемы с исполнением решений по алиментам возникают по ряду причин:

отсутствие постоянного источника дохода у должников;

отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание;

умышленное сокрытие доходов или смена места жительства;

формальное трудоустройство с минимальной оплатой или работа «в тени».

Что делается?

«Системно ведется работа по трудоустройству алиментщиков. За последние годы количество должников, официально устроенных на работу, постоянно растет. И если в 2020 году на работу было устроено 1 559 человек, то в 2024 году были трудоустроены уже 6 232 должника. Кроме того, применяется и жесткая правовая ответственность. В 2024 году к административной ответственности было привлечено 4 642 должника. По уголовным делам — 745 дел было зарегистрировано, 461 - направлено в суд, 391 человек был осужден по статье 139 УК РК (уклонение от уплаты алиментов)», - отметил министр.

Почему этого недостаточно?

Даже с учетом принимаемых мер, проблема неоплаты алиментов остается нерешенной. И дело не только в правовых механизмах. Нежелание содержать своих детей, уклонение от обязанностей — все это отражает более глубокую проблему: кризис семейных ценностей.

Только за прошлый год в Казахстане было зарегистрировано 61 080 разводов — почти половина от общего количества заключенных браков (124 774). Это тревожная статистика, показывающая, насколько хрупким стал институт семьи.

 Что нужно менять?

Для коренного решения проблемы необходим комплексный подход. Усилия одних только судоисполнителей или полиции недостаточны. Требуется совместная работа госорганов, социальных служб, системы образования и институтов поддержки семьи. Важно не только взыскивать алименты, но и предупреждать конфликты, укреплять семью и защищать интересы детей с самого начала.

Министерство юстиции РК держит ситуацию на постоянном контроле, однако общество в целом также должно осознать важность этой темы. Ребенок не должен становиться заложником родительских споров. Алименты — это не «помощь бывшему супругу», а обязанность перед своим ребенком.

 

#алименты #обязательства #институт семьи

Популярное

Все
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
С начала года на производстве погибло 40 человек в Казахстане
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Казахстанские школьники отличились на чемпионате школьной инженерии в Хьюстоне
Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года
В Казахстане отменили таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти
Новая гробница найдена в Египте
От Токио до Парижа: в каких соревнованиях будут участвовать казахстанцы
«Таза Қазақстан»: марафон экологических мероприятий стартует в РК
Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
В Семее прошел этно-кулинарный конкурс «Ақ бауырсақ»
Глава государства посадил дерево в парке «Жастар»
Более 20 сел Западно-Казахстанской области отказались от продажи алкоголя
Школьники показали Президенту свои проекты по очистке реки Есиль
Первую сеть стандарта 10G запустили в Китае
Столичные гимнастки завоевали «бронзу» на Кубке мира
Госаудиторы рассказали, какие изменения произошли в сфере теплоснабжения
Президент: Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле
Терпение и труд
Победителей конкурса национального искусства «Серпер» определили в Астане
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Говорят правнуки солдат Победы
Как убивали Шерзата Болата
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Нет дружбы крепче фронтовой
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Проводник спас мальчика в поезде «Алматы - Ташкент»
Более 20 сел Западно-Казахстанской области отказались от пр…
С начала года на производстве погибло 40 человек в Казахста…
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безоп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]