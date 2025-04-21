Вопрос алиментных выплат остается одной из самых чувствительных и социально значимых тем в Казахстане. Он напрямую касается интересов детей, часто затрагивает судьбы целых семей и отражает общее состояние института брака в стране. Эту тему в своем недавнем докладе затронул министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что по закону алиментные обязательства длятся до достижения ребенком 18-летнего возраста. На начало текущего года на принудительном исполнении находилось 283 тысячи исполнительных документов по алиментам. Из них около 12 тысяч — то есть 4% — считаются проблемными: по ним не поступают выплаты, несмотря на принятые меры.

Проблемы с исполнением решений по алиментам возникают по ряду причин:

отсутствие постоянного источника дохода у должников;

отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание;

умышленное сокрытие доходов или смена места жительства;

формальное трудоустройство с минимальной оплатой или работа «в тени».

Что делается?

«Системно ведется работа по трудоустройству алиментщиков. За последние годы количество должников, официально устроенных на работу, постоянно растет. И если в 2020 году на работу было устроено 1 559 человек, то в 2024 году были трудоустроены уже 6 232 должника. Кроме того, применяется и жесткая правовая ответственность. В 2024 году к административной ответственности было привлечено 4 642 должника. По уголовным делам — 745 дел было зарегистрировано, 461 - направлено в суд, 391 человек был осужден по статье 139 УК РК (уклонение от уплаты алиментов)», - отметил министр.

Почему этого недостаточно?

Даже с учетом принимаемых мер, проблема неоплаты алиментов остается нерешенной. И дело не только в правовых механизмах. Нежелание содержать своих детей, уклонение от обязанностей — все это отражает более глубокую проблему: кризис семейных ценностей.

Только за прошлый год в Казахстане было зарегистрировано 61 080 разводов — почти половина от общего количества заключенных браков (124 774). Это тревожная статистика, показывающая, насколько хрупким стал институт семьи.

Что нужно менять?

Для коренного решения проблемы необходим комплексный подход. Усилия одних только судоисполнителей или полиции недостаточны. Требуется совместная работа госорганов, социальных служб, системы образования и институтов поддержки семьи. Важно не только взыскивать алименты, но и предупреждать конфликты, укреплять семью и защищать интересы детей с самого начала.

Министерство юстиции РК держит ситуацию на постоянном контроле, однако общество в целом также должно осознать важность этой темы. Ребенок не должен становиться заложником родительских споров. Алименты — это не «помощь бывшему супругу», а обязанность перед своим ребенком.