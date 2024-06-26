Должников по алиментам в Мангистау суд отправил убирать улицы

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Осужденные за неуплату алиментов привлечены к уборке улиц в Мангистау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С начала года к принудительному труду привлечено 10 человек.

«Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрено дело трех граждан-должников по алиментам. Один из них уклонялся от ответственности и умышленно скрывал доходы, а другой пояснил, что не имел возможности содержать детей. Приговором суда все трое были ограничены в свободе на один год и привлечены к 100 часам принудительного труда», - рассказали в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.

Один мужчина не выплачивал алименты своим детям, скрывал доходы, не исполнял отцовские обязанности. Назначенное судом наказание он будет отбывать по месту жительства, то есть будет убирать улицы своего села.

Как рассказали в ДУИС, места, где работают должники, определяются местными исполнительными органами. Чаще всего это работа, не требующая квалификации: уборка и облагораживание населенного пункта. Несмотря на проводимые беседы горе-родители продолжают уклоняться от уплаты алиментов на содержание собственных детей, добавили в пресс-службе.

 

#суд #алименты #должник

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