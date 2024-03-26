Должность профориентатора могут ввести в казахстанских школах

Соответствующий документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 апреля.

«Согласно нововведениям педагог-профориентатор будет уделять внимание ранней профессиональной ориентации учащихся, что позволит школьникам определится с выбором будущей профессии. В его задачи входит организация и руководство профориентационными мероприятиями, изучение профессиональных предпочтений подростков, а также оказание поддержки в планировании карьерного пути новому поколению казахстанцев», — говорится в сообщении.