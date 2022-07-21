Дом для редких и спасенных животных

В любое время года здесь можно увидеть, как величественно распускают свои хвосты павлины и резвятся тропические обезьяны. О детском биологическом центре семейчане с удовольствием расскажут и даже покажут туда дорогу.

У уникального уголка природы и его обитателей своя интересная история, которую знают взрослые и дети. Летом биологический центр Семея наполняется детскими голосами, во время каникул он становится лагерем для школьников.

В 1938 году в Семипалатинске открылась станция юных натуралистов. Это было помещение из двух комнат по улице Урицкого, 17 общей площадью 75 кв. м. Уже к 1940 году на биологической станции содержалось несколько видов животных, штат сотрудников составлял 13 человек, в их числе – четыре педагога, которые вели кружки ботаники, зоологии, геологии и археологии.

В годы войны работу приостановили, и только в 1946-м биостанция возобновила свою деятельность. Четыре года, имея скудную материальную базу – 10 клеток для животных, один микроскоп, два аквариума – работали энтузиасты своего дела. Несмотря на трудности, они закладывали первые принципы экологического воспитания школьников, которые дошли и до наших дней.

Сейчас и не поверишь, что когда-то центр был крохотной станцией юннатов. Сегодня это уникальное внешкольное заведение, которому нет равных в стране. Широко известное и уважаемое учреждение дополнительного образования – одна из лучших площадок по экологическому воспитанию детей и молодежи в Казахстане.

Эти успехи во многом достигнуты благодаря круглогодичным наблюдениям и уходу за животными, которые живут в зооуголке биологического центра. Сейчас в его коллекции насчитывается свыше 80 видов птиц и животных, многие из которых значатся в международной и республиканской Красной книге.

– Для юннатов биоцентра и обычных посетителей наши питомцы – настоящие друзья. Дети с удовольствием наблюдают за их жизнью и поведением, ухаживают за ними, учатся ответственности, которую несет каждый человек, принявший в свою жизнь братьев наших меньших. Отдыхая в летнем лагере, ребята с удовольствием ухаживают за растениями на участке. Выращенные и собранные осенью овощи пойдут на корм для обитателей нашего центра, – рассказывает заведующая биологическим отделом КГКП «Областной детский биологический центр» Семея Дарья Вощакина.

Кстати, именно ребята придумывают клички для всех обитателей, которые появляются в биоцентре. Для этого обычно объявляется общий конкурс, в котором побеждает имя, набравшее больше всего голосов. Редким исключением стал новичок, поселившийся здесь в начале января: дальневосточный леопард уже носил гордое имя Лорд.

А появляются здесь животные по-разному. Чаще всего – в результате несчастного случая. Как рассказывает Дарья Николаевна, к ним практически каждый день приходят сердобольные семейчане, нашедшие пострадавшее животное. Чаще всего это жертвы ДТП. В таких случаях крайне редко удается спасти пострадавшего. Но бывают и счастливые исключения. Именно так в дружной семье био­центра появилась енотовидная собака, которую сотрудники зоо­уголка сумели выходить после того, как ее принесли прохожие, нашедшие раненое животное на трассе. Теперь она радует ребят своими играми.

– Приносили нам раненых лебедей и даже пеликанов, которые не сумели улететь на юг. Были и хищные птицы, запутавшиеся в колючей проволоке. Некоторые птицы попадают даже под поезд. Наш ветеринарный врач их выхаживает, и сейчас многие из них вновь живут на воле. Держать у себя всех животных мы просто не имеем возможности. Ведь био­центр – это не зоопарк, а учреждение дополнительного образования, где ведется кружковая работа с детьми и молодежью в рамках экологического воспитания. И этот факт не позволяет нам работать так, как того требует настоящий зоопарк, хотя у нас есть карантинная зона, животные проходят регулярную вакцинацию и имеют должный уход, – объяснила Дарья Вощакина.

Появляются животные в зооуголке биоцентра и благодаря помощи меценатов города и области. Как, например, красавец Лорд – редчайший дальневосточный леопард. Этого красивого представителя семейства кошачьих биоцентру предложил один из частных питомников Туркестанской области, и руководство ТОО «Эйкос» полностью оплатило его приобретение и доставку в Семей. С первых дней Лорд приковал к себе внимание посетителей, которые с восторгом за ним наблюдают.

К сожалению, животные стареют и уходят. Именно так прои­зошло со всеобщим любимцем, медведем Гришей, который прожил в биоцентре 30 лет. Его место в прошлом году занял веселый медвежонок, названный ребятами Борей.

Пополнили коллекцию биоцентра и животные из Алматинского зоологического парка: в прошлом году в Семей прибыли винторогий козел и удивительный гибрид муфлона и архара.

Воспитание одухотворенных, влюбленных в природу ее хранителей ведется здесь на научной основе. Коллектив разработал трехступенчатую систему обучения, которая дает детям и молодежи возможность заниматься в соответствии с возрастом и интересами. Педагоги ведут занятия в 57 кружках и секциях экологического и натуралистического профиля первой и второй ступеней обучения. На третьей учащихся приобщают к научно-исследовательской деятельности, вырабатывают стремление к познанию окружающей среды.

Немаловажный аспект – выявление одаренных детей, имеющих склонность к биологии, медицине и экологии. Наглядным итогом серьезной, порой долгосрочной, работы становятся научные проекты учащихся, которые они защищают в республиканском центре «Дарын», на конференциях «Экология и дети». Многие воспитанники центра связывают выбор своей профессии с биологией.