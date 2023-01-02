Дом сгорел, хозяин погиб: в Актобе произошел пожар

Фото пресс-службы ДЧС Актюбинской области

В 4 часа утра на пульт дежурного 101 поступило сообщение о возгорании частного дома в садоводческом коллективе Актобе в районе АЗХС, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

К тушению огня привлекались 3 единицы техники и 17 человек. Пожар ликвидирован 04:30. На его месте обнаружен обгоревший труп 39-летнего хозяина. Причина возгорания устанавливается.

По словам сотрудников ДЧС региона основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.